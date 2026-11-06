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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحدث اللجنة المصرية في غزة: أكثر من 480 ألف أسرة فلسطينية بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة

اللجنة المصرية في غزة
اللجنة المصرية في غزة
أ ش أ

أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة محمد منصور أن مصر تواصل تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في قطاع غزة على مدار الساعة لتخفيف المعاناة الناجمة عن الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

ودعا منصور - خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم /الجمعة/ - دول العالم أجمع والمؤسسات الإغاثية والإنسانية إلى أن تحذو حذو مصر، مطالبا بضرورة تسيير مزيد من القوافل الإنسانية وإرسال مستلزمات الشتاء وحماية خيام النازحين قبل وصول المنخفضات الجوية.

وأشار إلى أن اللجنة المصرية في القطاع تواصل جهودها في دعم الأهالى في خمس محافظات داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن أكثر من 480 ألف أسرة فلسطينية بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة.

وأوضح أنه يوجد أكثر من مليوني فلسطيني يعيش على مساحة ضيقة تبلغ 40% من اجمالي مساحة قطاع غزة، فيما تتكدس العائلات في المناطق الغربية وعلى مقربة من الساحل، حيث أن العام الماضي كانت العائلات قد غمرتهم أمواج البحر وتدخلت اللجنة المصرية وقامت بنقل العائلات من المناطق القريبة من الساحل.

وأكد أن مصر قدمت عشرات الأطنان من الدقيق وأطلقت مبادرات لتوزيع مليون رغيف خبز يوميا على العائلات الفلسطينية ومخيمات النزوح، مما ساهم في إعادة تشغيل المخابز ودفع شبح المجاعة عن السكان في القطاع.

وأضاف أن اللجنة المصرية في القطاع انتهت من تجهيز عدة مخيمات للأشقاء في بغزة، استعدادا لفصل الشتاء، معلنا أننا نترقب منخفضا جويا شديدا بقطاع غزة خلال الأيام القادمة.

المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية قطاع غزة محمد منصور

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