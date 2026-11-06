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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اختيار مفاجئ.. قائمة فرنسا لمواجهتي تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
مجدي سلامة

في خطوة مفاجئة، استدعى المنتخب الفرنسي، المهاجم بابلو باجيس، لاعب نادي باريس إف سي، اليوم الجمعة؛ للانضمام إلى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهتي تركيا وإيطاليا ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وجاء انضمام باجيس إلى القائمة المكونة من 23 لاعبًا بعد استبعاد ماجنيس أكليوش، مهاجم باريس سان جيرمان، بسبب إصابة في ربلة الساق.

وصرح مدرب المنتخب الفرنسي، زين الدين زيدان، بأن باجيس يمتلك "خصائص مثيرة للاهتمام" و"نمطًا مختلفًا" يرغب في تقييمه.

ويتصدر المنتخب الفرنسي مجموعته برصيد 10 نقاط من أربع مباريات؛ إذ سيواجه إيطاليا خارج أرضه في 12 نوفمبر، ثم يستضيف تركيا بعد ذلك بثلاثة أيام.

ويتميز باجيس، الذي انضم إلى باريس إف سي قادمًا من لوريان هذا الصيف، بقدرته على اللعب بكلتا قدميه، سواء في مركز الهجوم الصريح، أو على الأطراف، أو كلاعب وسط هجومي. 

وقد سجل هذا الموسم هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة. وهو نجل اللاعب المحترف السابق ميكائيل باجيس، وقد تلقى تكوينه في أكاديمية رين قبل أن يتألق في صفوف لوريان.

ويواجه زيدان تحدي التعامل مع سلسلة من الإصابات، إذ تأكد غياب كل من ويليام صليبا، وجول كوندي، وماكسنس لاكروا، ومانو كونيه، وعثمان ديمبيلي، وإستيبان لوبول. وفي ظل هذه الظروف، أشار زيدان إلى إمكانية توظيف نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، في مركزه المفضل كمهاجم صريح (رقم 9).

كما حافظ زيدان على ثقته في اللاعبين الجدد الذين استدعاهم في سبتمبر الماضي، وذلك منذ توليه المسؤولية خلفًا لديديه ديشان عقب نهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت قائمة منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان (ميلان)، روبن ريسر (لانس)، غيوم ريستيس (تولوز).

خط الدفاع: آندي ضيوف (إنتر ميلان)، جيريمي جاكيه (ليفربول)، إبراهيما كوناتي (ريال مدريد)، مالو جوستو (تشيلسي)، بيير كالولو (يوفنتوس)، أدريان تروفرت (بورنموث)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ)، ليني يورو (مانشستر يونايتد).

خط الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد)، ريان شرقي (مانشستر سيتي)، لوكاس دا كونها (كومو)، أدريان رابيو (ميلان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: برادلي باركولا (ليفربول)، ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، مايكل أوليس (بايرن ميونخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان)، بابلو باجيس (باريس).

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