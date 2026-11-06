مضطرب نفسيا.. سقوط سائق في منور أثناء تسلقه مواسير عقار بأكتوبر

أُصيب سائق بكسور وكدمات وسحجات متفرقة، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنور أحد العقارات داخل كمبوند سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر، بعدما اختل توازنه أثناء تسلقه مواسير العقار، ونُقل إلى المستشفى في حالة صحية سيئة لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط شخص من علو داخل أحد عقارات كمبوند سكن مصر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.

وبسؤال عدد من سكان العقار، أفادوا بأن المصاب كان يتسلق المواسير الخارجية للمبنى، قبل أن تشاهده إحدى الطالبات وتصرخ فور رؤيته، ما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه داخل منور العقار من الطابق الثالث.

وكشفت التحريات أن المصاب يبلغ من العمر 32 عامًا ويعمل سائق أوبر سكوتر، كما تبين معاناته من اضطرابات نفسية، وسبق له تلقي العلاج لدى عدد من الأطباء النفسيين.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.