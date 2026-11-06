إصابة 4 أشخاص في تصادم أتوبيس وملاكي بكرداسة

أُصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على قائدي المركبتين.

تلقى اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء أيمن الشرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، والقوة المرافقة له إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس بسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من مستقلي الأتوبيس بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الأتوبيس والسيارة الملاكي وقائديهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.