ضبط 4 أشخاص في واقعة التعدي على سائق ووالدته بالعصي الخشبية في دمياط

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام عدة أشخاص بالتهجم على مسكن أسرته والتعدى عليهم بالضرب بإستخدام عصى خشبية بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخى 23 – 24/ أكتوبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة كفر سعد من (سائق ووالدته – مقيمان بدائرة المركز) بتضررهما من (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام (2 عصا خشبية) لخلافات بينهم حول الجيرة، أمكن ضبط أحدهم فى حينه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وإتهم شقيق المبلغ بالتعدى عليه لذات الخلافات، وفى وقت لاحق تم ضبط باقى المشكو فى حقهم وشقيق المبلغ ، وبحوزتهم (العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.