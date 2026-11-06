ضبط عاطل حاول استيقاف سيارة وتحطيم زجاجها بسلاح أبيض في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بحمل سلاح أبيض ومحاولة استيقافه وتحطيم زجاج سيارته حال سيره بأحد المناطق في القاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا) وضُبط بحوزته (السلاح الأبيض المستخدم).

وبمواجهته؛ تبين معاناته من اضطراب نفسي.

وبسؤال أهليته قدموا ما يفيد بتلقيه العلاج النفسي منذ قرابة 6 سنوات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارِ التنسيق مع الجهات المختصة؛ لإيداعه أحد مستشفيات العلاج النفسي.