أحمد العوضي يوزع اللحوم على جمهوره في عين شمس

حرص الفنان أحمد العوضي على الاحتفال بانطلاق تصوير مسلسله الجديد «سلطان الديب»، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2027، وسط أجواء من المحبة والترحيب من أهالي منطقة عين شمس، الذين حرصوا على التعبير عن دعمهم له بطريقتهم الخاصة.



وقام الفنان أحمد العوضي على توزيع اللحوم على أهالي المنطقة، التي شهدت زحاما كبيرا وتجمهرا غير مسبوق.



بدأت القصة بعدما علق عدد من أهالي عين شمس والنعام والمطرية وحلمية الزيتون لافتة كبيرة تحمل صورة أحمد العوضي واسم مسلسله الجديد، ترحيبًا به وتعبيرا عن انتظارهم لعرض العمل خلال الموسم الرمضاني المقبل.



وتفاعل العوضي مع مبادرة الأهالي، ونشر صورة اللافتة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهًا رسالة شكر ومحبة إلى أهالي عين شمس.



وأعلن العوضي استجابته لدعوة الأهالي واعتزامه زيارتهم اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة، للاحتفال معهم بمناسبة بدء تصوير المسلسل، مؤكدا حرصه على مشاركة أبناء منطقته هذه المناسبة.



ويواصل العوضي التحضير لمسلسله الجديد «سلطان الديب»، الذي يجمعه بعدد من النجوم، أبرزهم سوسن بدر، ورانيا يوسف، ومحمود عبد المغني، ويارا السكري، وهدى الإتربي، ولجين خليفة.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي في رمضان 2027.

