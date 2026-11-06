وفاة عم شيكابالا.. شقيق نجم الزمالك السابق يعلن رحيله برسالة مؤثرة

أعلن شقيق محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك ومنتخب مصر السابق، وفاة عمه محمود، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شقيق شيكابالا يعلن وفاة عمه

وكتب شقيق شيكابالا في منشوره: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي، اللهم اغفر له وارحمه، ادعوا له بالرحمة والمغفرة».

وتفاعل عدد من المتابعين مع المنشور، مقدمين واجب العزاء إلى أسرة شيكابالا، ومطالبين بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويُعد محمود عبد الرازق شيكابالا أحد أبرز نجوم نادي الزمالك السابقين، وسبق له تمثيل منتخب مصر خلال مسيرته الكروية.