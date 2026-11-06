‏هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث أمني على بعد 16 ميلا بحريا شرقي خصب بسلطنة عمان

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بتلقيها بلاغاً عن وقوع حادث أمني على بعد 16 ميلاً بحرياً شرق خصب بسلطنة عمان.

وبحسب البيان الصادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، أبلغ ربان ناقلة نفط، كانت تعبر مضيق هرمز في رحلة مغادرة، عن وقوع انفجار عند خط الماء في الجانب الأيسر من السفينة.

وأشار هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إلى أن طاقم السفينة بخير وجميع أفراده موجودون وبحالة جيدة.

وبيّن البيان أن الناقلة لا تزال قادرة على الإبحار باستخدام طاقتها الذاتية وتواصل رحلتها.



كما نصحت الهيئة البريطانية جميع السفن بتوخي الحذر أثناء العبور وإبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) عن أي نشاط مشبوه، وذلك في الوقت الذي تجري فيه السلطات المختصة تحقيقاتها حول الحادث.