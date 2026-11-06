المهرجان العالمي لريادة الأعمال يكرّم رجل الصناعة والسياسة محمد أبو العينين في افتتاح دورته بالقاهرة

كرّم المهرجان العالمي لريادة الأعمال النائب محمد أبو العينين، رجل الصناعة والسياسة ومؤسس ورئيس مجموعة كليوباترا، خلال افتتاح دورته الثالثة، وسلّمت السفيرة نبيلة مكرم درع التكريم لأبو العينين على خشبة المسرح، بحضور رواد أعمال ومستثمرين من عدة دول.

ويسلّط التكريم الضوء على مسيرة جمعت بين الصناعة والعمل البرلماني.

فقد أسّس أبو العينين مجموعة كليوباترا، التي بدأت في صناعة السيراميك في مصر، وتوسعت في الإنتاج والتصدير إلى أكثر من 100 دولة. وعلى الصعيد السياسي، شغل منصب وكيل مجلس النواب من 2021 إلى 2026، وتولّى رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كما سبق أن ترأس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط.

وتكتسب تجربته الصناعية أهمية خاصة في مهرجان يضع التوسع الدولي ضمن أولوياته. فانتقال شركة مصرية من الإنتاج للسوق المحلية إلى المنافسة في أسواق متعددة يطرح أمام أصحاب المشروعات سؤالًا عمليًا عن الخطوات التي يحتاجها المنتج حتى يجد مكانًا في سوق جديدة، من تطوير الإنتاج والوفاء بمتطلبات التصدير إلى بناء علاقات مع الموزعين والشركاء.

وتتيح استضافة القاهرة للمهرجان لأصحاب المشروعات المصرية عرض منتجاتهم أمام مستثمرين وشركاء محتملين من دول مختلفة، وبحث فرص التمويل والتوسع عبر لقاءات مباشرة ومعارض أعمال.