جناح "غرفة السياحة" في بورصة لندن وفّر بيئة مهنية متكاملة لعقد الاجتماعات وتعزيز الشراكات الدولية

حظي الجناح الذي خصصته غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للشركات المصرية المشاركة في بورصة لندن السياحية (WTM London) بإشادة واسعة من الشركات، وسط إقبال ملحوظ على الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي وفرها الجناح، بما أسهم في تهيئة بيئة مناسبة لعقد الاجتماعات المهنية والتواصل مع شركاء صناعة السياحة من مختلف الأسواق.

شركات السياحة

وأكدت الشركات المشاركة تقديرها لهذه المبادرة التي تعكس حرص الغرفة على مساندة أعضائها وتوفير الخدمات التي تدعم مشاركتهم في المعارض السياحية الدولية، وتساعدهم على الاستفادة القصوى من فرص التواصل والتعاون مع منظمي الرحلات وشركاء القطاع السياحي حول العالم.

ومن جانبه، أكد الدكتور نادر الببلاوي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن تخصيص جناح للغرفة لخدمة الشركات المصرية يأتي في إطار دور الغرفة في دعم أعضائها وتوفير كل ما من شأنه تسهيل مشاركتهم في المحافل والمعارض السياحية الدولية.

وأضاف أن الإشادة التي حظيت بها المبادرة من الشركات والإقبال على الاستفادة من الجناح يعكسان أهمية تقديم خدمات عملية تلبي احتياجات الشركات، وتوفر لها مساحة مناسبة لعقد اجتماعاتها وإجراء مباحثاتها المهنية في أجواء منظمة ومهيأة.

وأشار الببلاوي إلى أن الغرفة تحرص على أن تكون مشاركتها في المعارض الدولية ذات مردود ملموس على الشركات الأعضاء، من خلال المبادرات والخدمات التي تعزز قدرتها على التواصل مع الأسواق الخارجية، وتدعم جهود الترويج للمقصد السياحي المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء الصناعة دوليًا.

وأكد الببلاوي، على استمرار الغرفة في تطوير الخدمات والمبادرات المقدمة لشركات السياحة، بما يعزز دورها في دعم القطاع ورفع كفاءة مشاركة الشركات المصرية في الفعاليات السياحية الدولية.