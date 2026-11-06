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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تحقق نتائج متميزة في تصنيف «ليدن»

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة نتائج متميزة في تصنيف «ليدن» الهولندي (CWTS Leiden Ranking) لعام 2026، حيث حافظت على المركز السابع بين الجامعات المصرية في نسختي التصنيف التقليدية والمفتوحة، إلى جانب تقدمها عالميًا في النسخة التقليدية، وارتفاع حجم إنتاجها البحثي في كلا الإصدارين، بما يعكس التطور المستمر في الأداء البحثي للجامعة وتعزيز حضورها على خريطة البحث العلمي الدولي.

توجيهات جامعة طنطا 

ووفقًا للنتائج المعلنة، تقدمت جامعة طنطا 10 مراكز عالميًا في النسخة التقليدية (Traditional Edition)، لتحتل المركز 817 عالميًا من بين 1618 جامعة شملها التصنيف، مع احتفاظها بالمركز الرابع عشر أفريقيًا والسابع مصريًا، وارتفاع عدد المنشورات البحثية المحتسبة إلى 2167 منشورًا، مقارنة بـ2068 منشورًا في الإصدار السابق.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي النسخة المفتوحة (Open Edition)، حققت الجامعة المركز 705 عالميًا من بين 2964 جامعة، والمركز العشرين أفريقيًا والسابع مصريًا، مع ارتفاع إنتاجها البحثي إلى 3197 منشورًا، مقابل 3074 منشورًا في العام السابق.

تبادل الخبرات 

وشهدت نتائج الجامعة تقدمًا ملحوظًا في عدد من التخصصات العلمية، حيث تقدمت في النسخة التقليدية 31 مركزًا عالميًا في العلوم الفيزيائية والهندسية لتحتل المركز 647، و13 مركزًا في علوم الطب الحيوي والصحة لتصل إلى المركز 630، إلى جانب تقدمها في علوم الحياة والأرض إلى المركز 730 عالميًا. كما حققت في النسخة المفتوحة تقدمًا بواقع 48 مركزًا في العلوم الفيزيائية والهندسية لتصل إلى المركز 662 عالميًا، و15 مركزًا في علوم الطب الحيوي والصحة لتحتل المركز 445 عالميًا.

وأكد الدكتور محمد حسين، أن النتائج تعكس ما تشهده الجامعة من تطور في منظومة البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على مكانة متقدمة بين الجامعات المصرية، بالتوازي مع التحسن في المؤشرات الدولية ونمو الإنتاج البحثي، يمثل حافزًا لمواصلة العمل على تعزيز جودة البحوث وتأثيرها العلمي، وتوسيع الشراكات البحثية الدولية.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف رئيس الجامعة أن دعم البحث العلمي والابتكار يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية جامعة طنطا، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة بحثية محفزة، وتعزيز التكامل بين التخصصات العلمية، وتوجيه مخرجات البحث العلمي نحو القضايا التنموية واحتياجات المجتمع، موجها الشكر للدكتور محمد الششتاوي مدير المركز الجامعي للتصنيف الدولي.

دعم الباحثين 

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن استمرار نمو المنشورات البحثية وتقدم الجامعة في مجالات علمية متخصصة يعكسان الجهود المبذولة لدعم الباحثين وتشجيع النشر الدولي والتعاون البحثي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تطوير آليات متابعة الأداء البحثي، وتعزيز النشر في الدوريات العلمية ذات التأثير المرتفع، ودعم البحوث المشتركة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية.

تعزيز جودة الإنتاج 

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تعزيز جودة الإنتاج العلمي وزيادة تأثيره ومعدلات الاستشهاد به، بما يدعم تنافسية الجامعة واستدامة تقدمها في التصنيفات الدولية.

سفر البعثات 

جدير بالذكر أن تصنيف «ليدن» الهولندي يصدر في نسختين تختلفان في قواعد البيانات ومنهجيات القياس؛ إذ تعتمد النسخة التقليدية (Traditional Edition) على قاعدة بيانات Web of Science التابعة لمؤسسة Clarivate، بينما تعتمد النسخة المفتوحة (Open Edition) على قاعدة بيانات OpenAlex الأوسع تغطية. وتمثل النسختان إصدارين من التصنيف ذاته.

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