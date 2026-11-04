رئيس جامعة طنطا يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي

بحث رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين، اليوم /الأربعاء/، مع السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، في زيارتها الرسمية للجامعة ، آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التعليم العالي والابتكار.

جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة شرف الدين مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، والدكتور محمد الششتاوي مدير المركز الجامعي للتصنيف الدولي والمركز الرئيسي للاستدامة، إلى جانب الدكتورة هبة جابر مسؤولة البحث والابتكار، ومحمود المكاوي مسؤول الدبلوماسية الرقمية والعامة، ورشا خليل المسؤولة الإعلامية بوفد الاتحاد الأوروبي، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور محمد حسين - خلال الندوة التي عُقدت على هامش الزيارة لمناقشة فرص التعاون المستقبلي - أن اللقاء يأتي في إطار الدعم الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للبحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، واتساقًا مع جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتدويل منظومة التعليم العالي، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، بما يدعم بناء القدرات البشرية وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تفتح آفاقًا واعدة لتطوير التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وأضاف أن التعاون الدولي يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية جامعة طنطا، التي تسعى إلى توظيف إمكاناتها العلمية والبحثية لخدمة الاحتياجات التنموية والاقتصادية والبيئية لإقليم الدلتا، مشيدًا بالدور الذي تؤديه البرامج الأوروبية، وفي مقدمتها «إيراسموس بلس» و«وهورايزون» و«بريما»، في دعم الحراك الأكاديمي وتمويل المشروعات البحثية وبناء القدرات.

وأكد أن الجامعة تستهدف توسيع شراكاتها مع الجامعات والمراكز البحثية الأوروبية، وإتاحة فرص أكبر للطلاب وشباب الباحثين، مشددًا على أن نجاح التعاون الدولي يُقاس بما يحققه من نتائج تطبيقية وأثر ملموس في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا أيخهورست عن سعادتها بزيارتها الأولى لجامعة طنطا، مشيدة بما لمسته من حماس لدى قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وبجهود الجامعة في تعزيز حضورها الدولي، وتعاونها الأكاديمي مع جامعة كانتابريا الإسبانية، فضلًا عن دورها المجتمعي المتميز، خاصة في مجال الرعاية الصحية وخدمة مواطني إقليم الدلتا.

وأكدت أن الاستثمار في الإنسان والبحث العلمي والابتكار يمثل ركيزة أساسية للشراكة المصرية الأوروبية، داعية الباحثين والطلاب إلى الاستفادة من فرص التمويل والحراك الأكاديمي التي تتيحها برامج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها «إيراسموس بلس» و«هورايزون»، والعمل على بناء شراكات بحثية قادرة على تقديم حلول للتحديات المشتركة، ووجهت رسالة إلى شباب الباحثين بضرورة التمسك بالشغف العلمي والمثابرة، والتعامل مع التحديات، مؤكدة أن الإصرار والاستمرارية من أهم مقومات النجاح.

واختُتمت الزيارة بعقد حوار مفتوح بين السفيرة وأعضاء الوفد المرافق والطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، تناول فرص التعاون الأكاديمي والبحثي، وبرامج التبادل الطلابي، وآليات المشاركة في المشروعات البحثية الأوروبية، بما يسهم في فتح مسارات جديدة للتعاون المؤسسي بين جامعة طنطا والجامعات والمؤسسات الأوروبية.