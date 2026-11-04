عديم الموهبة بياخد أجر أعلى من النجم الموهوب.. خالد محمود يفتح النار على أزمة الوسط الفني | فيديو

علّق الفنان خالد محمود عن أزمة قلة الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة، وأن عددًا كبيرًا من الفنانين أصبحوا بلا فرص عمل، رغم امتلاكهم موهبة وخبرة كبيرة على عكس أشخاص ليس لديهم موهبة كبيرة ولكنهم يتواجدوا بأستمرار ، وتحدث عن رفضه تقديم اى مشاهد خارجة فى اعماله .

وأضاف خالد محمود خلال لقائه في بودكاست boom shoot ، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، أن عدد المسلسلات التي كانت تُنتج في عام 2010 وصل إلى 75 أو 80 مسلسلًا، بينما لا يتجاوز العدد حاليًا 20 أو 22 مسلسلًا، رغم أننا مقبلون على عام 2027.

وعن اتهامات وجود شِللية في اختيار الفنانين، قال خالد محمود إن المشكلة ليست في الشللية وحدها، لأنها موجودة من سنوات، لكن الأزمة الأكبر في قلة الإنتاج، مشيرًا إلى أن التلفزيون وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي لم تعد تنتج أعمالًا مثل السابق، كما أن عددًا كبيرًا من المنتجين توقفوا عن العمل.

وأضاف أن قلة المسلسلات جعلت الفرص تذهب إلى عدد محدود من الفنانين، بينما لو كان الإنتاج أكبر لظهرت مواهب كثيرة، وأصبحت هناك فرصة أكبر للجميع للمشاركة في الأعمال.

وأكد خالد محمود أن الفن صناعة مهمة، ولا بد أن يكون هناك اهتمام أكبر بها من الدولة، موضحًا أن عددًا قليلًا من المنتجين لا يستطيعون وحدهم إعادة تنشيطها، خاصة مع تراجع الإنتاج في الدراما والسينما، والأزمة التي يمر بها المسرح.

وعن تأثير قلة الأعمال على أجور الفنانين، أكد أن الأمر لم يقتصر على فرص العمل فقط بل أثر على كل شيء، ومن بينها الأجور، موضحًا أن هناك تفاوتًا في أجور الفنانين منذ سنوات، وأن الميزان ليس مضبوطًا في هذا الأمر.

كلنا هنموت.. خالد محمود: برفض تقديم أي مشاهد خارجة وبعتبرها شذوذ فكرى..

كشف الفنان خالد محمود عن معايير اختياراته الفنية، موضحًا أنه يرفض المشاركة في أي عمل يتضمن مشاهد خارجة حتى لو كان الدور جيدًا وتتوافر له عوامل النجاح، مؤكدًا اعتذاره عن أعمال عديدة لهذا السبب.

وأضاف خلال لقائه في بودكاست boom shoot المذاع على قناة صدى البلد، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، أنه لا يقبل تقديم مشاهد خارجة، معتبرًا أنها من الأسباب الأساسية التي قد تدفعه إلى رفض أي دور، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يستند إلى مبدأ تبناه منذ دخوله مجال التمثيل، وهو أن الفن رسالة يجب أن تقدم بما يرضي الله.

خالد محمود عن التعاون مع أحمد العوضي: فنان ناجح وبيقدم أعمال مهمة..

أعرب الفنان خالد محمود عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “سلطان الديب” من بطولة الفنان أحمد العوضي ، والذى من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، مشيرًا إلى أنه يتابع أعمال العوضي منذ فترة، ويقدّر اختياراته الفنية وما يقدمه من موضوعات تصل إلى الجمهور.

وأضاف خلال لقائه في بودكاست boom shoot ، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، أنه سعيد بهذه المشاركة ، مؤكدًا أن أحمد العوضي فنان محترم ولديه مبادئ، ويحرص على تقديم قضايا مهمة يستفيد منها الجمهور، موضحًا أن نجاحه وشعبيته جاءا نتيجة تفاعل الناس مع أعماله ، معلقا: “أنا سعيد جداً بالتجربة دي، و.. أنا أنا متابع الفنان أحمد العوضي من زمان، وشايفه برضه إن هو رجل محترم وله مبادئ وبيقدم قضايا مهمة وتوصل للبيوت للإفادة منها؛ يعني هو شهرته أو نجاحه ماجاش إن هو بيعمل حاجات غلط، والدليل على نجوميته وحب الناس الكبير ليه”.

خالد محمود يتحدث عن تواجده عبر تيكتوك

وفي سياق آخر، تحدث عن علاقته بالجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك، مؤكدًا أن الفيديوهات التي ينشرها تساعده على التواصل مع متابعيه والبقاء قريبًا منهم، حتى في الفترات التي لا يشارك فيها بأعمال جديدة.

وأشار إلى أن معظم مسلسلاته تُعرض على مدار العام، كما أنه يتلقى رسائل من الجمهور يسألونه فيها عن سبب غيابه ويعبرون عن اشتياقهم لمشاهدته في أعمال جديدة.



وتحدث الفنان خالد محمود عن أصعب الأدوار التي قدمها خلال مشواره الفني، مشيرًا إلى أن فيلم «شويش نص الليل»، الذي كان أول أعماله السينمائية، من أكثر التجارب الصعبة بالنسبة له، خاصة أن الشخصية التي قدمها كانت تمر بمراحل نفسية مختلفة بسبب ارتباطها بعالم الإدمان والمخدرات.

وأضاف أن صعوبة الدور لم تكن في الأداء فقط، لكنها امتدت إلى أجواء التصوير في الشوارع واللوكيشنات، إلى جانب احتياجه إلى مكياج خاص ساعده على إظهار الحالة النفسية الصعبة التي وصلت إليها شخصية «علاء».

خالد محمود يعلق على ظاهرة دخول البلوجرز فى عالم التمثيل

وعن دخول البلوجرز إلى مجال التمثيل، قال خالد محمود إن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت بعض الأشخاص الموهوبين على الظهور وإظهار قدراتهم الفنية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك نماذج غريبة ظهرت خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكم في النهاية يكون للجمهور والمخرج.

وأوضح أن الموهبة ليست مرتبطة بالضرورة بالدراسة الأكاديمية، فهناك أشخاص يمتلكون موهبة بالفطرة منذ الصغر، لكن الدراسة تظل مهمة لأنها تمنح الفنان خبرات وأدوات تساعده في عمله، مشيرًا إلى أن الموهوب الذي يحصل على فرصة ويثبت قدرته أمام الجمهور يستمر في المجال، أما من لا يستطيع إثبات نفسه فلن يواصل المشوار.

والدته صينية ووالده مصري .. خالد محمود يتحدث عن نشأته بين ثقافات مختلفة

وتحدث خالد محمود عن نشأته واختلاف الثقافات داخل أسرته، موضحًا أن والدته صينية ووالده مصري من أصول صعيدية، وأنهما تعارفا وعاشا معًا في مصر، لذلك لم يشعر بوجود اختلاف ثقافي بينهما أو أن هذا الأمر كان يمثل مشكلة داخل الأسرة.

وأضاف أنه لم يسبق له السفر إلى الصين، رغم أصول والدته، مشيرًا إلى أن والدته كانت تتمنى أن يصبح ممثلًا، بينما كان حلمه في طفولته أن يعمل طيارًا، لكنه اتجه في النهاية إلى مجال التمثيل.