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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيقاف الرومانية "باربوسو" الحاصلة على ميدالية أولمبية للجمباز في باريس بسبب المنشطات

الرومانية "باربوسو
الرومانية "باربوسو
أ ش أ

 تعرضت لاعبة الجمباز الرومانية آنا باربوسو للإيقاف لمدة عامين؛ وذلك بسبب إخفاقها في ثلاث مناسبات في تحديد مكان تواجدها لإجراء اختبارات الكشف عن المنشطات.

وكانت الوكالة الدولية للاختبارات - التي تتولى إدارة برنامج مكافحة المنشطات للاتحاد الدولي للجمباز - قد أوقفت اللاعبة الرومانية باربوسو مؤقتاً في مايو، نتيجة تغيبها عن ثلاثة اختبارات في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر 2025.

وقد طعنت باربوسو، البالغة من العمر 20 عاماً، في هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، التي أيدت الحكم عقب جلسة استماع عُقدت في أغسطس الماضي.

وستسري عقوبة الإيقاف لمدة عامين اعتباراً من 5 مايو 2026، وهو التاريخ الذي فُرض فيه الإيقاف المؤقت عليها.

كما تخوض باربوسو والاتحاد الدولي للجمباز قضية أخرى أمام محكمة التحكيم الرياضية تتعلق بالميدالية التي فازت بها في أولمبياد باريس.

فقد طلب الفريق الأمريكي إجراء تحقيق في النتيجة التي حصلت عليها اللاعبة جوردان تشايلز في نهائي جهاز الحركات الأرضية، وهو ما أدى في البداية إلى منح اللاعبة الأمريكية الميدالية البرونزية بدلاً من باربوسو.

لكن محكمة التحكيم الرياضية قبلت لاحقاً شكوى تقدمت بها اللجنة الأولمبية الرومانية، مفادها أن الفريق الأمريكي تأخر كثيراً في تقديم طلبه؛ مما أسفر عن إعادة الميدالية البرونزية إلى باربوسو.

ولا تزال هذه القضية قيد النظر، ومن المقرر ألا تُعقد جلسة الاستماع التالية قبل مايو 2027.

لاعبة الجمباز الرومانية لإيقاف إخفاقها

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