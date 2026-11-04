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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر.. ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS

زيادة أسعار السجائر
زيادة أسعار السجائر
قسم الاقتصاد

أعلنت قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر والتبغ المسخن في مصر، بدءًا من الخميس 5 نوفمبر 2026، والتي تشمل عددًا من العلامات التجارية الشهيرة، أبرزها ميريت ومارلبورو وL&M، إلى جانب منتجات التبغ المسخن HEETS وTEREA.

وتضمنت القائمة المعلنة الأسعار الرسمية الجديدة لمختلف أنواع السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن، مع التأكيد على إظهار الأسعار للمستهلكين على عبوات المنتجات من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code.

أسعار السجائر الجديدة في مصر بدءًا من 5 نوفمبر 2026

جاءت قائمة أسعار منتجات ميريت ومارلبورو وL&M ومنتجات التبغ المسخن على النحو التالي:

- سعر سجائر ميريت Merit: سجل 121 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر سجائر مارلبورو Marlboro: بلغ 109 جنيهات للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted: وصل إلى 79 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر سجائر L&M: سجل 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر التبغ المسخن TEREA: بلغ 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر التبغ المسخن TEREA Capsules: وصل إلى 93 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر التبغ المسخن HEETS: سجل 69 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

أسعار ميريت ومارلبورو وL&M على العبوات

وتتضمن آلية الإعلان عن الأسعار إظهار السعر الرسمي على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن، من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code، الذي يتيح للمستهلكين التعرف على الأسعار المعلنة للمنتجات.

وأكدت الشركة أن هذه الآلية تستهدف تعزيز الشفافية في تداول المنتجات، ومساعدة المستهلكين على معرفة الأسعار المعلنة، مع دعوة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالقائمة الجديدة.

موعد تطبيق أسعار السجائر الجديدة

ومن المقرر بدء العمل بالأسعار المعلنة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وتشمل القائمة جميع الأنواع الواردة من العلامات التجارية ميريت ومارلبورو وL&M، بالإضافة إلى منتجات التبغ المسخن HEETS وTEREA.

وبذلك يمكن للمستهلكين التعرف على أسعار العبوات المختلفة وفقًا للقائمة الجديدة، مع مراجعة رمز QR Code الموجود على العبوة للتحقق من السعر المعلن لكل منتج.

التبغ المُسخن فيليب موريس سجائر ميريت مارلبورو كرافتد السجائر

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