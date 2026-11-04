زيادة أسعار سجائر فيليب موريس غدا.. ميريت تقفز إلى 121 جنيها

أعلنت فيليب موريس مصر قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها من السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المُسخن، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من غد الخميس 5 نوفمبر 2026، متضمنة زيادات سعرية متفاوتة على عدد من الأصناف، فيما استقرت أسعار منتجات أخرى دون تغيير.

وشملت القائمة الجديدة منتجات التبغ المُسخن «HEETS» و«TEREA»، إلى جانب السجائر التقليدية من العلامات التجارية «Merit» و«Marlboro» و«L&M» بمختلف أنواعها.

أسعار سجائر فيليب موريس الجديدة

وفقًا للقائمة السعرية المعلنة، جاءت أسعار منتجات فيليب موريس مصر اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026 كالتالي:

ميريت «Merit» بجميع أنواعها: 121 جنيهًا للعبوة.

مارلبورو «Marlboro» بجميع أنواعها: 109 جنيهات للعبوة.

مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بجميع أنواعها: 79 جنيهًا للعبوة.

إل أند إم «L&M» بجميع أنواعها: 88 جنيهًا للعبوة.

تيريا «TEREA» بجميع أنواعها: 88 جنيهًا للعبوة.

تيريا كبسول «TEREA Capsules» بجميع أنواعها: 93 جنيهًا للعبوة.

هيتس «HEETS» بجميع أنواعها: 69 جنيهًا للعبوة.

زيادة أسعار ميريت ومارلبورو وL&M

وكشفت مقارنة الأسعار الجديدة بالقائمة السابقة عن ارتفاع سعر عبوة ميريت من 111 إلى 121 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات، فيما ارتفع سعر مارلبورو من 102 إلى 109 جنيهات، بزيادة 7 جنيهات.

كما زاد سعر عبوة إل أند إم من 82 إلى 88 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات، وارتفع سعر تيريا من 82 إلى 88 جنيهًا، وتيريا كبسول من 87 إلى 93 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات لكل منهما.

في المقابل، استقر سعر مارلبورو كرافتد عند 79 جنيهًا، وسعر هيتس عند 69 جنيهًا دون تغيير.

فيليب موريس توضح آلية معرفة الأسعار الرسمية

وأكدت الشركة أن الأسعار الرسمية لمنتجاتها معلنة على العبوات من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code»، الموجود على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المُسخن منذ عام 2022، بما يتيح الاطلاع على الأسعار المعتمدة.

ومن جانبه، قال علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، إن الشركة تواصل العمل لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في السوق المصرية، ودعم رؤيتها للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان.

ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.