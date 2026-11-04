قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زيادة أسعار سجائر فيليب موريس غدا.. ميريت تقفز إلى 121 جنيها

السجائر
السجائر
ولاء عبد الكريم

أعلنت فيليب موريس مصر قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها من السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المُسخن، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من غد الخميس 5 نوفمبر 2026، متضمنة زيادات سعرية متفاوتة على عدد من الأصناف، فيما استقرت أسعار منتجات أخرى دون تغيير.

وشملت القائمة الجديدة منتجات التبغ المُسخن «HEETS» و«TEREA»، إلى جانب السجائر التقليدية من العلامات التجارية «Merit» و«Marlboro» و«L&M» بمختلف أنواعها.

أسعار سجائر فيليب موريس الجديدة

وفقًا للقائمة السعرية المعلنة، جاءت أسعار منتجات فيليب موريس مصر اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026 كالتالي:

  • ميريت «Merit» بجميع أنواعها: 121 جنيهًا للعبوة.
  • مارلبورو «Marlboro» بجميع أنواعها: 109 جنيهات للعبوة.
  • مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بجميع أنواعها: 79 جنيهًا للعبوة.
  • إل أند إم «L&M» بجميع أنواعها: 88 جنيهًا للعبوة.
  • تيريا «TEREA» بجميع أنواعها: 88 جنيهًا للعبوة.
  • تيريا كبسول «TEREA Capsules» بجميع أنواعها: 93 جنيهًا للعبوة.
  • هيتس «HEETS» بجميع أنواعها: 69 جنيهًا للعبوة.

زيادة أسعار ميريت ومارلبورو وL&M

وكشفت مقارنة الأسعار الجديدة بالقائمة السابقة عن ارتفاع سعر عبوة ميريت من 111 إلى 121 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات، فيما ارتفع سعر مارلبورو من 102 إلى 109 جنيهات، بزيادة 7 جنيهات.

كما زاد سعر عبوة إل أند إم من 82 إلى 88 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات، وارتفع سعر تيريا من 82 إلى 88 جنيهًا، وتيريا كبسول من 87 إلى 93 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات لكل منهما.

في المقابل، استقر سعر مارلبورو كرافتد عند 79 جنيهًا، وسعر هيتس عند 69 جنيهًا دون تغيير.

فيليب موريس توضح آلية معرفة الأسعار الرسمية

وأكدت الشركة أن الأسعار الرسمية لمنتجاتها معلنة على العبوات من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code»، الموجود على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المُسخن منذ عام 2022، بما يتيح الاطلاع على الأسعار المعتمدة.

ومن جانبه، قال علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، إن الشركة تواصل العمل لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في السوق المصرية، ودعم رؤيتها للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان.

ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

السجائر ارتفاع السجائر السجائر المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

ترشيحاتنا

القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة لمناقشة آليات مواجهة العنف المجتمعي

القومي لحقوق الإنسان يواجه العنف المجتمعي.. ورفع التوصيات للجهات المعنية

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

التضامن الاجتماعى

التضامن الاجتماعي تفتح آفاق التمكين الاقتصادي أمام سامية جمال بالفيوم

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد