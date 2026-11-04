الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق محطة لتجميع قش الأرز بقرية البنوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمحطة لتجميع قش الأرز بقرية البنوان إثر ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع بسيارات المطافىء وتم احتواء حريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في محطة تجميع الأرز بنطاق قرية البنوان بنطاق دائرة المركز.

تحرك تنفيذي عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

إخماد حريق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.