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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خطوة بخطوة.. الشروط والأوراق المطلوبة لـ استخراج القيد العائلي 2026 أونلاين

قيد عائلي
قيد عائلي
خالد يوسف

بات استخراج القيد العائلي أونلاين عبر بوابة وزارة الداخلية 2026، خياراً استراتيجياً يوفر الوقت والجهد على المواطنين في مختلف المحافظات، حيث يُعد القيد العائلي من أهم المستندات الرسمية الصادرة عن قطاع الأحوال المدنية، حيث يثبت صلة القرابة وبيانات أفراد الأسرة بدقة متناهية، وتتزايد أهميته بشكل خاص للشباب الذكور للتقديم في الكليات والمعاهد العسكرية، وإثبات أحقية الإعفاء من التجنيد، فضلاً عن إنهاء التعاملات في المصالح الحكومية والمعاملات المعيشية المختلفة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2026

ومن أجل استخراج القيد العائلي 2026 يجب توافر المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- صور بطاقات الرقم القومي للزوجين أو شهادات الميلاد المميكنة.

قيد عائلي

- صور شهادات الميلاد المميكنة للأبناء.

- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة.

- صور شهادات الوفاة المميكنة في حالة وجود حالات وفاة بين أفراد الأسرة.

- نموذج 40 الخاص بطلب استخراج القيد العائلي.

شروط استخراج القيد العائلي أونلاين

وحددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على القيد العائلي إلكترونيا، ومنها:

- أن تكون شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة مميكنة.

- تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين في بطاقات الرقم القومي.

- وجود وثيقة زواج مميكنة بين الزوجين.

استخراج القيد العائلي

- أن يكون مقدم الطلب من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية وفقا للضوابط المنظمة للخدمة.

- تسجيل بيانات الأبناء كاملة وبما يتطابق مع المستندات الرسمية.

- إدراج بيانات الزوجات والأرقام القومية الخاصة بهن في حالات الطلاق أو تعدد الزوجات.

- تقديم شهادة وفاة مميكنة عند وجود فرد متوفى ضمن بيانات الأسرة.

خطوات وسعر استخراج القيد العائلي أونلاين

 الدخول إلى منصة وزارة الداخلية وتسجيل الدخول بالضغط هنا.

- اختيار خدمة استخراج القيد العائلي.
- إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
- دفع الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني.

موقع وزارة الداخلية

- اختيار وسيلة استلام القيد العائلي (إما استلامه من السجل المدني أو التوصيل إلى المنزل).
أما عن سعر القيد العائلي المستعجل 

-العادي بـ35 جنيهًا والاستلام بعد أسبوع.

-مستعجل 80 جنيهًا والاستلام خلال 4 أيام

-الفوري بـ210 جنيهات في نفس اليوم.

أماكن استخراج القيد العائلي المستعجل

يمكن استخراج القيد العائلي المستعجل من عدة أماكن، منها:

- مكاتب السجل المدني المنتشرة في جميع المحافظات.

ماكينات السجل المدني 

- ماكينات السجل المدني الذكية المتوفرة في بعض المولات الكبرى مثل مول سيتي ستارز، مول العرب، سيتي سنتر ألماظة.
- الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، حيث يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا واستلام المستند في المنزل.

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