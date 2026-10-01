استخراج قيد عائلي 2026.. الأوراق المطلوبة والخطوات والرسوم ومدة الاستلام

تعد وثيقة القيد العائلي من المستندات الرسمية التي يحتاج إليها المواطنون عند استكمال العديد من المعاملات الحكومية والإجراءات القانونية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن طرق استخراجها والأوراق المطلوبة والرسوم المقررة للحصول عليها خلال عام 2026.

استخراج قيد عائلي 2026

وتتيح وزارة الداخلية استخراج القيد العائلي من خلال مكاتب السجل المدني، أو عبر الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة، بالإضافة إلى ماكينات السجل المدني الذكية التي توفر عددا من خدمات الأحوال المدنية.

وتختلف إجراءات الحصول على الوثيقة ومدة استلامها وفقا لطريقة التقديم ونوع الخدمة المطلوبة، سواء العادية أو المستعجلة.

كيفية استخراج قيد عائلي 2026

يمكن للمواطنين استخراج القيد العائلي من خلال أكثر من وسيلة، بما يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم.

وتشمل هذه الوسائل التوجه إلى مكاتب السجل المدني وتقديم المستندات المطلوبة، أو استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو الاستعانة بماكينات السجل المدني الذكية المتاحة لتقديم بعض خدمات الأحوال المدنية.

ويتطلب استخراج الوثيقة التأكد من صحة بيانات أفراد الأسرة وتطابقها مع المستندات الرسمية المسجلة لدى الجهات المختصة، لتجنب تأخر الطلب أو الحاجة إلى استكمال بيانات إضافية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة

يحتاج المواطن إلى تجهيز مجموعة من المستندات عند التقدم لاستخراج القيد العائلي، وتشمل الأوراق المطلوبة وفقا للحالة الاجتماعية والبيانات الأسرية ما يلي.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- صور بطاقات الرقم القومي للزوجين أو شهادات الميلاد المميكنة وفقا للحالة.

- صور شهادات الميلاد المميكنة للأبناء.

- صورة وثيقة الزواج المميكنة.

- وثائق الطلاق المميكنة عند وجود حالة طلاق.

- شهادات الوفاة المميكنة في حالة وجود أفراد متوفين ضمن بيانات الأسرة.

- نموذج 40 الخاص بطلب استخراج القيد العائلي.

ويجب التأكد من تحديث بيانات الحالة الاجتماعية وإثبات جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، مع مراعاة أي مستندات إضافية قد تتطلبها الحالة الأسرية لمقدم الطلب.

استخراج قيد عائلي 2026

شروط استخراج قيد عائلي أونلاين

توجد مجموعة من الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند طلب استخراج القيد العائلي إلكترونيا، لضمان صحة البيانات وإمكانية إصدار الوثيقة، ومن أبرزها.

- أن تكون شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة مميكنة.

- تحديث بيانات الحالة الاجتماعية للزوجين في السجلات الرسمية.

- توافر وثيقة زواج مميكنة.

- استيفاء شروط صلة القرابة المسموح لها بتقديم الطلب وفقا لقواعد الخدمة.

- تسجيل بيانات الأبناء بصورة كاملة ومطابقة للمستندات الرسمية.

- إثبات بيانات الطلاق أو تعدد الزوجات عند وجودها، مع إدراج البيانات المطلوبة لكل حالة.

- تقديم شهادات وفاة مميكنة عند وجود حالات وفاة ضمن بيانات الأسرة.

وقد يتطلب إصدار القيد العائلي مراجعة البيانات المسجلة لدى الأحوال المدنية، خاصة إذا كانت هناك تغييرات في الحالة الاجتماعية أو اختلافات بين المستندات المقدمة والبيانات الرسمية.

خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيا من موقع وزارة الداخلية

يمكن تقديم طلب استخراج القيد العائلي عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال اتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.

2. اختيار دليل الخدمات من القائمة الرئيسية.

3. الدخول إلى قطاع الأحوال المدنية.

4. اختيار خدمة استخراج القيد العائلي.

5. تحديد البيانات المطلوبة المتعلقة بالقيد وعدد أفراد الأسرة وفقا لما يظهر على الموقع.

6. إدخال بيانات مقدم الطلب وأفراد الأسرة.

7. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

8. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المتاحة.

9. استكمال إجراءات الطلب ومتابعة تعليمات استلام الوثيقة.

وتساعد هذه الخدمة على تقديم الطلب دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر السجل المدني في بداية الإجراءات، بينما تتوقف مدة إصدار الوثيقة وتسليمها على استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة وآلية تقديم الخدمة.

استخراج قيد عائلي 2026

استخراج قيد عائلي من ماكينات السجل المدني الذكية

توفر ماكينات السجل المدني الذكية عددا من خدمات الأحوال المدنية بصورة إلكترونية، بما يتيح للمواطنين إنجاز بعض المعاملات دون الانتظار داخل مكاتب السجل المدني.

وتعتمد خطوات استخدام الماكينة على إدخال بطاقة الرقم القومي السارية، ثم اختيار الخدمة المطلوبة واتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة، ومراجعة البيانات وسداد الرسوم من خلال وسائل الدفع المتاحة.

ويجب التأكد مسبقا من توافر خدمة استخراج القيد العائلي في الماكينة المستخدمة، إذ تختلف الخدمات المتاحة وفقا لنوع الماكينة ومكان وجودها.