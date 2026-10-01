قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالرقم القومي.. دليل صرف والاستعلام عن دعم تكافل وكرامة نوفمبر 2026
شائعة إخوانية.. الداخلية تنفي محاولة انتــ.حار نزلاء بمركز إصلاح وتأهيل بالإسكندرية
أوقف هذه التطبيقات.. مهاب مجاهد يكشف كيف تستطيع تقليل التعلق بالهاتف
ترامب: نتفاوض مع روسيا بشأن إيران.. وزيلينسكي يعرقل جهود السلام
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
نجم خارق.. الصحافة التركية تحتفي بهدف صلاح في ديربي بشكتاش
مسيرات أوكرانية تستهدف مراكز بيانات روسية وتشل حياة الملايين
بهدف مرموش.. توتنهام يهزم كوفنتري 3-1 في الدوري الإنجليزي
استخراج قيد عائلي 2026.. الأوراق المطلوبة والخطوات والرسوم ومدة الاستلام
تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
لبنان وتداعيات التوتر في الشرق الأوسط أبرز القضايا على طاولة مجلس الأمن خلال الأسبوع الجاري
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية فلسطينية شرق رام الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج قيد عائلي 2026.. الأوراق المطلوبة والخطوات والرسوم ومدة الاستلام

استخراج قيد عائلي 2026
استخراج قيد عائلي 2026
محمد غالي

تعد وثيقة القيد العائلي من المستندات الرسمية التي يحتاج إليها المواطنون عند استكمال العديد من المعاملات الحكومية والإجراءات القانونية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن طرق استخراجها والأوراق المطلوبة والرسوم المقررة للحصول عليها خلال عام 2026.

استخراج قيد عائلي 2026

وتتيح وزارة الداخلية استخراج القيد العائلي من خلال مكاتب السجل المدني، أو عبر الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة، بالإضافة إلى ماكينات السجل المدني الذكية التي توفر عددا من خدمات الأحوال المدنية.

وتختلف إجراءات الحصول على الوثيقة ومدة استلامها وفقا لطريقة التقديم ونوع الخدمة المطلوبة، سواء العادية أو المستعجلة.

كيفية استخراج قيد عائلي 2026

يمكن للمواطنين استخراج القيد العائلي من خلال أكثر من وسيلة، بما يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم. 
وتشمل هذه الوسائل التوجه إلى مكاتب السجل المدني وتقديم المستندات المطلوبة، أو استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو الاستعانة بماكينات السجل المدني الذكية المتاحة لتقديم بعض خدمات الأحوال المدنية.

ويتطلب استخراج الوثيقة التأكد من صحة بيانات أفراد الأسرة وتطابقها مع المستندات الرسمية المسجلة لدى الجهات المختصة، لتجنب تأخر الطلب أو الحاجة إلى استكمال بيانات إضافية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة

يحتاج المواطن إلى تجهيز مجموعة من المستندات عند التقدم لاستخراج القيد العائلي، وتشمل الأوراق المطلوبة وفقا للحالة الاجتماعية والبيانات الأسرية ما يلي.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- صور بطاقات الرقم القومي للزوجين أو شهادات الميلاد المميكنة وفقا للحالة.
- صور شهادات الميلاد المميكنة للأبناء.
- صورة وثيقة الزواج المميكنة.
- وثائق الطلاق المميكنة عند وجود حالة طلاق.
- شهادات الوفاة المميكنة في حالة وجود أفراد متوفين ضمن بيانات الأسرة.
- نموذج 40 الخاص بطلب استخراج القيد العائلي.

ويجب التأكد من تحديث بيانات الحالة الاجتماعية وإثبات جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، مع مراعاة أي مستندات إضافية قد تتطلبها الحالة الأسرية لمقدم الطلب.

استخراج قيد عائلي 2026

شروط استخراج قيد عائلي أونلاين

توجد مجموعة من الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند طلب استخراج القيد العائلي إلكترونيا، لضمان صحة البيانات وإمكانية إصدار الوثيقة، ومن أبرزها.

- أن تكون شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة مميكنة.
- تحديث بيانات الحالة الاجتماعية للزوجين في السجلات الرسمية.
- توافر وثيقة زواج مميكنة.
- استيفاء شروط صلة القرابة المسموح لها بتقديم الطلب وفقا لقواعد الخدمة.
- تسجيل بيانات الأبناء بصورة كاملة ومطابقة للمستندات الرسمية.
- إثبات بيانات الطلاق أو تعدد الزوجات عند وجودها، مع إدراج البيانات المطلوبة لكل حالة.
- تقديم شهادات وفاة مميكنة عند وجود حالات وفاة ضمن بيانات الأسرة.

وقد يتطلب إصدار القيد العائلي مراجعة البيانات المسجلة لدى الأحوال المدنية، خاصة إذا كانت هناك تغييرات في الحالة الاجتماعية أو اختلافات بين المستندات المقدمة والبيانات الرسمية.

خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيا من موقع وزارة الداخلية

يمكن تقديم طلب استخراج القيد العائلي عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال اتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية.
2. اختيار دليل الخدمات من القائمة الرئيسية.
3. الدخول إلى قطاع الأحوال المدنية.
4. اختيار خدمة استخراج القيد العائلي.
5. تحديد البيانات المطلوبة المتعلقة بالقيد وعدد أفراد الأسرة وفقا لما يظهر على الموقع.
6. إدخال بيانات مقدم الطلب وأفراد الأسرة.
7. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.
8. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المتاحة.
9. استكمال إجراءات الطلب ومتابعة تعليمات استلام الوثيقة.

وتساعد هذه الخدمة على تقديم الطلب دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر السجل المدني في بداية الإجراءات، بينما تتوقف مدة إصدار الوثيقة وتسليمها على استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة وآلية تقديم الخدمة.

استخراج قيد عائلي 2026

استخراج قيد عائلي من ماكينات السجل المدني الذكية

توفر ماكينات السجل المدني الذكية عددا من خدمات الأحوال المدنية بصورة إلكترونية، بما يتيح للمواطنين إنجاز بعض المعاملات دون الانتظار داخل مكاتب السجل المدني.

وتعتمد خطوات استخدام الماكينة على إدخال بطاقة الرقم القومي السارية، ثم اختيار الخدمة المطلوبة واتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة، ومراجعة البيانات وسداد الرسوم من خلال وسائل الدفع المتاحة.

ويجب التأكد مسبقا من توافر خدمة استخراج القيد العائلي في الماكينة المستخدمة، إذ تختلف الخدمات المتاحة وفقا لنوع الماكينة ومكان وجودها.

القيد العائلي استخراج قيد عائلي 2026 استخراج قيد عائلي قيد عائلي 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

هالاند

برشلونة يبدأ مفاوضات لضم هالاند من السيتي.. تفاصيل

الاهلي

شوبير يكشف عن قرار ناري من عموتة للاعبي الأهلي في الدوري

محمد هاني

التقدير أولا.. محمد هاني يحدد شرطه الأساسي للاستمرار مع الأهلي

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟.. متى يستدعي هذا الأمر شعورنا بالقلق؟

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد