رئيسا الإمارات وفرنسا يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، مسار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل توسيع آفاقها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين وتطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الإمارات نظيره الفرنسي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى أبوظبي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما على مواصلة دعم التعاون الإماراتي ـ الفرنسي المثمر في المجالات الحيوية، وتعزيز مستوى التقدم في المشروعات المشتركة، خاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، عددًا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة التنسيق والعمل معًا من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها ودولها.