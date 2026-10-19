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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تشمل الطرد أو الغرامة.. بريطانيا تعلن قواعد صارمة ضد رفع صوت الموسيقى في مترو الأنفاق

قطار أنفاق لندن
قطار أنفاق لندن
خاطر عبادة

يواجه أقدم نظام مترو أنفاق في العالم أحد أحدث أشكال السلوك المزعج في العالم - الركاب الذين يشغلون الموسيقى أو يبثون البرامج بصوت عالٍ لدرجة أن المسافرين الآخرين يصبحون جمهورًا محتجزًا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام اليوم الاثنين عن مبادرة تهدف إلى إجبار المخالفين لقوانين استخدام سماعات الرأس على ارتداء سماعات الرأس أو المخاطرة بإخراجهم من نظام مترو الأنفاق الشهير في بريطانيا والحافلات ذات الطابقين.

وقال بورنهام: "لقد مررنا جميعاً بتجربة ركوب القطار عندما يبدأ أحدهم بتشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو بصوت عالٍ من هاتفه، إنه أمر مزعج ويمكن أن يفسد الرحلة على الفور".

إن آداب استخدام مترو الأنفاق ليست بالضبط القضية الأكثر إلحاحاً التي تواجه الحكومة البريطانية، لكن استطلاعات الرأي تُظهر أن ما لا يقل عن 60 بالمائة من الناخبين يرون أن "متجنبي سماعات الرأس" آفة تستحق المعالجة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وستبدأ المبادرة برسائل خدمة عامة جديدة تحث الركاب على "مشاركة العربة، وليس الضوضاء"، تليها إجراءات إنفاذ مشددة تشمل غرامات تصل إلى 1000 جنيه إسترليني (حوالي 1330 دولارًا) بسبب السلوك "المزعج".

بريطانيا مترو الأنفاق رفع صوت الموسيقى في المترو سماعات الرأس

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