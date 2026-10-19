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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة الأجهزة الكهربائية: تخفيضات "بلاك فرايدي" لن تتجاوز 10%.. والركود الحالي طبيعي

شعبة الأجهزة الكهربائية: تخفيضات "بلاك فرايدي" لن تتجاوز 10%.. والركود الحالي طبيعي
شعبة الأجهزة الكهربائية: تخفيضات "بلاك فرايدي" لن تتجاوز 10%.. والركود الحالي طبيعي
شيماء جمال

أكد جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أنه من المستحيل أن يُدخل أي مصنع مكونات مستعملة في تصنيع الأجهزة الكهربائية، موضحًا أن المصانع تعمل تحت إشراف وزارة الصناعة، وأن المنتجات تحصل على شهادات كفاءة قبل طرحها في الأسواق.

وأوضح جورج زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأجهزة من الفرز الأول والثاني والثالث تكون داخل المصانع نفسها، وتُطرح بتخفيضات كبيرة من خلال معارض معروفة ببيع هذه الفئات، كما تُباع للعاملين والموظفين بالمصانع بأسعار مخفضة وبالتقسيط.

وأشار جورج زكريا إلى أن تراجع المبيعات يرجع إلى عدة أسباب، منها انتهاء موسم الصيف، وارتفاع المصروفات مع دخول المدارس والجامعات، إلى جانب انتظار العملاء موسم التخفيضات مع بداية شهر أكتوبر، وترقب عروض «بلاك فرايدي»، مؤكدًا أن هذا الأمر مشروع ومن الطبيعي أن ينتظر المستهلكون العروض قبل الشراء.

وتوقع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن تتراوح التخفيضات المقبلة بين 5% و10% فقط، محذرًا من أن بعض الشركات قد ترفع الأسعار في الوقت الحالي ثم تطرح عروضًا وهمية لاحقًا، مؤكدًا أنه سيتم إعلان أسماء تلك الشركات للجمهور حتى لا يقع المستهلكون في هذا الفخ، مضيفًا أن بعض الشركات تطرح أجهزة كهربائية بها عيوب، لكنها تبيعها باعتبارها من الفرز الثاني، مع توضيح العيوب للمستهلك.

وأوضح جورج زكريا أنه يتابع السوق وحركة البيع والشراء، لكنه لا يمتلك دراسة وافية عن أوضاع كل شركة، كما أنه لا يتابع مديونيات الشركات، مشيرًا إلى أنه لا ينكر وجود ضغوط على الشركات بسبب حركة الملاحة والنقل وتكاليف التأمين على السفن في المحيطات، مؤكدًا أن الركود في سوق الأجهزة الكهربائية خلال شهر سبتمبر أمر طبيعي جدًا وغير مقلق.

لـحديث القاهرة شعبة الأجهزة الكهربائية الأجهزة الكهربائية بلاك فرايدي تصنيع الأجهزة الكهربائية

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