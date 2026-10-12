شعبة الأجهزة الكهربائية: تراجع المبيعات تخطى الـ 60%.. وبعض أصحاب المصانع قاموا بتسريح العمالة المؤقتة

أكد جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، أنه ضد مبدأ تسريح العمالة في مصانع الأجهزة الكهربائية .



وقال جورج سدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" هناك ضغوط اقتصادية كبيرة على المُصنع وصاحب المصنع والضغط الاقتصادي قد يؤدي لانهيار الكيان".

وتابع جورج سدرة:" هناك بعض الشركات استغنت عن العمالة المؤقتة لديها ".

وأكمل جورج سدرة :" تسريح العمالة من مصانع الأجهزة الكهربائية قرار صعب للغاية ".

وتابع جورج سدرة :" هناك تراجع في مبيعات الأجهزة الكهربائية تخطى الـ 60 % وهذا الامر يؤثر سلبا على صاحب مصنع الأجهزة الكهربائية"، مضيفا:" نثق في قدرة الدولة في التوسط بين العمالة وأصحاب المصانع لحل ازمة تسريح العمالة".