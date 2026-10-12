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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالمجان بالمنوفية

المعرض
المعرض

أشرفت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية على معرض موسع لمنح الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان للأسر بمركز تلا، في مشهد يعكس تكامل جهود الدولة ومؤسسات العمل الأهلي لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز العدالة الاجتماعية.

​واستهدف المعرض تقديم الدعم لأهالينا في عدد من قرى وعزب مركز تلا، وشملت قرى: (طوخ دلكة، كوم الشيخ عبيد، طنوب، الكمايشة، منشأة الطوخي، كفر طبلوها، المصارية، وكفر شحاتة)، إلى جانب عزب. 

و​شهد الفعالية كل من إيمان يونس، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بتلا، وأحمد دويدار، الباحث القانوني بالإدارة، بالإضافة إلى قيادات جمعية الأورمان ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة تسليم المستلزمات لمستحقيها.

​وأكدت إيمان يونس أن تنظيم المعرض جاء بناءً على تعليمات صبري البقيري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، بتكثيف الجهود لتوفير الخدمات والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرةً إلى أن هذا التكاتف يجسد اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

​من جانبه، صرّح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن أكثر من 25 متطوعاً شاركوا في تنظيم المعرض، والذي قدم حزمة متكاملة من الأجهزة والأثاث المعمر تضمّنت: (أنتريهات، صالونات، غرف نوم، ثلاجات، غسالات أوتوماتيك، بوتاجازات، مكاتب، سجاد، مراتب، ومفروشات)، لتلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 70 أسرة.

​وأضاف "شعبان" أن فرق العمل الميدانية التابعة للأورمان تنتشر بمختلف قرى ونبوع وعزب المنوفية لرصد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، والعمل على دعم الأسر التي تواجه ظروفاً معيشية صعبة ولا تملك فرص عمل تمكنها من سداد متطلباتها.

و​اختُتمت فعاليات المعرض بتوزيع كافة الأثاث والأجهزة في أجواء مبهجة رسمت البسمة على وجوه الأسر غير القادرة، لتكتمل الصورة المشرفة لتكامل مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع المدني.

المنوفية محافظة المنوفية اورمان معرض أثاث

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