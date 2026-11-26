قرر مجلس إدارة جمعية مهندسي الطائرات المصرية، بالإجماع، التبرع بمبلغ 10 آلاف جنيه لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، للمساهمة في توفير المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين في حادث الوراق.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية، تأكيدًا على دعم المصابين والمساهمة في توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، في ظل الظروف التي أعقبت الحادث.

وتأتي المبادرة تعبيرًا عن التضامن مع المصابين وأسرهم، مع خالص تمنيات الجمعية بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعربت المهندسة أماني النجار، رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، عن خالص التعازي والمواساة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى أسر ضحايا الحادث، سائلين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، على لسان متحدثها الرسمي الدكتور حسام عبدالغفار، الحصيلة النهائية لحادث الحريق، والتي أسفرت عن مصرع 31 شخصًا وإصابة 21 آخرين.