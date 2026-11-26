طرحت النائبة ريم الصاوي، عضو مجلس الشيوخ، مقترحا بإجراء دراسة بشأن إنشاء منظومة طيران متخصصة تابعة للحماية المدنية، تضم طائرات مجهزة بأحدث تقنيات إطفاء الحرائق، للتدخل السريع والتعامل مع الحوادث الكبرى، والحد من الخسائر البشرية والمادية.

وتتضمن المقترح دراسة توفير طائرات متخصصة ومجهزة بأحدث وسائل وتقنيات مكافحة الحرائق بمختلف أنواعها، بما يسمح بسرعة الوصول إلى مواقع الحوادث والتعامل معها بكفاءة، خاصة في المناطق التي يصعب على سيارات الإطفاء التقليدية الوصول إليها أو التحرك فيها بصورة سريعة.

أجهزة الحماية المدنية على الاستجابة للطوارئ

ويستهدف المقترح تعزيز قدرات أجهزة الحماية المدنية على الاستجابة للطوارئ، وتوفير وسائل تدخل إضافية في الحوادث الكبرى، لا سيما الحرائق التي تقع على الطرق والمحاور الرئيسية، والتي قد تتسبب في خسائر كبيرة نتيجة صعوبة الوصول إلى موقع الحادث أو امتداد النيران.

ويأتي المقترح في أعقاب حادث حريق ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، وامتداد النيران إلى عدد من السيارات، بما أعاد فتح النقاش حول تطوير أدوات الاستجابة السريعة للطوارئ وتعزيز منظومة الحماية المدنية.