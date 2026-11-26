يوافق يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي عن شهر نوفمبر، وفقًا للمواعيد التي حددتها شركة بتروتريد، إذ يمكن للمشتركين إدخال القراءة إلكترونيًا قبل انتهاء المهلة، مع إمكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز وسداد المستحقات من خلال عدد من الوسائل الرقمية ومنافذ التحصيل.

وتتيح شركة بتروتريد لأصحاب عدادات الغاز الطبيعي تسجيل القراءة الشهرية ومتابعة قيمة الفاتورة إلكترونيًا، بما يساعد على احتساب الاستهلاك وفقًا للقراءة الفعلية للعداد، وتسهيل إجراءات متابعة الفواتير وسدادها، وتفادي تراكم المستحقات أو التعرض لغرامات التأخير.

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ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتسجيل قراءة عداد الغاز نوفمبر 2026، يبحث المواطنون عن رابط التسجيل الرسمي، وخطوات إدخال القراءة، وطرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا، وهو ما نستعرضه في التقرير الآتي.

ما آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز نوفمبر 2026؟

حددت شركة بتروتريد يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًا لاستقبال قراءات عدادات الغاز الطبيعي عن شهر نوفمبر، حيث يمكن للمشتركين تسجيل القراءة الحالية للعداد إلكترونيًا خلال الفترة المحددة.

ويتيح تسجيل قراءة العداد احتساب قيمة فاتورة الغاز بناءً على الاستهلاك الفعلي، بدلًا من الاعتماد على قراءات غير مطابقة للاستهلاك المسجل، وهو ما يساعد أصحاب العدادات على متابعة قيمة استهلاكهم الشهري بصورة أكثر دقة.

ويُنصح أصحاب عدادات الغاز الطبيعي الذين لم يسجلوا القراءة حتى الآن بسرعة إتمام عملية التسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة، مع ضرورة مراجعة الأرقام الظاهرة على العداد والتأكد من صحة بيانات الوحدة السكنية قبل إرسال القراءة.

ما رابط تسجيل قراءة عداد الغاز والاستعلام عن الفاتورة؟

يمكن لأصحاب عدادات الغاز الطبيعي تسجيل القراءة الشهرية والاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة بتروتريد، الذي يوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمشتركين.

رابط الموقع الرسمي لشركة بتروتريد:

https://www.petrotrade.com.eg/web/

ويتيح الموقع للمشتركين الوصول إلى خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز، وإدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل، بالإضافة إلى متابعة الخدمات المتعلقة بفاتورة الغاز الطبيعي.

كما يمكن للمواطنين استخدام الموقع الرسمي للشركة لمعرفة قيمة الفاتورة، والاستعداد لسداد المستحقات من خلال وسائل الدفع المتاحة.

ما خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا؟

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي عن شهر نوفمبر 2026 من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة بتروتريد.

اختيار خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز.

إدخال بيانات المشترك المطلوبة.

استكمال بيانات عنوان الوحدة السكنية، وتشمل المنطقة والقطاع والبلوك ورقم العمارة والشقة والرقم الفرعي.

كتابة القراءة الحالية الظاهرة على عداد الغاز الطبيعي.

مراجعة البيانات والأرقام المدخلة للتأكد من صحتها.

الضغط على إرسال لإتمام عملية تسجيل القراءة.

ويجب على المشترك التأكد من مطابقة القراءة التي يتم إدخالها إلكترونيًا للأرقام الظاهرة على العداد، مع مراجعة بيانات عنوان الوحدة السكنية قبل إرسال المعلومات، لضمان تسجيل القراءة بصورة صحيحة.

وتساعد هذه الخطوات أصحاب العدادات على إتمام تسجيل قراءة الغاز عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد مراكز أو فروع شركة بتروتريد.

ما طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي نوفمبر 2026؟

وفرت شركة بتروتريد مجموعة من وسائل الدفع المختلفة لسداد فاتورة الغاز الطبيعي عن شهر نوفمبر 2026، بما يتيح للمشتركين اختيار الطريقة المناسبة لهم، سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية أو المحافظ الرقمية أو منافذ التحصيل.

وتشمل طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي الآتية:

تطبيق ماي فوري.

المحافظ الإلكترونية، ومنها فودافون كاش وأورنج كاش واتصالات كاش وWE Pay.

منافذ التحصيل التابعة لشركات فوري وأمان ومصاري وضامن وخدماتي.

الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة بتروتريد.

تطبيق إنستاباي.

مراكز وفروع شركة بتروتريد.

وتتيح هذه الوسائل للمشتركين سداد قيمة فاتورة الغاز الطبيعي من خلال أكثر من قناة، بما يساعد على تسهيل إجراءات الدفع ومتابعة المستحقات الشهرية.

كيف يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي نوفمبر 2026؟

يمكن للمشتركين معرفة قيمة فاتورة الغاز الطبيعي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة بتروتريد، الذي يوفر خدمات إلكترونية تتيح متابعة الفواتير والاستعلام عن المستحقات.

ويبدأ الاستعلام بالدخول إلى الموقع الرسمي للشركة، ثم اختيار الخدمة المتعلقة بفاتورة الغاز الطبيعي، وإدخال بيانات المشترك المطلوبة للوصول إلى قيمة الفاتورة.

وبعد معرفة قيمة الاستهلاك والمبلغ المستحق، يمكن للمشترك اختيار إحدى وسائل الدفع المتاحة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الدفع والمحافظ الإلكترونية أو منافذ التحصيل التابعة لشركات الدفع المختلفة.

لماذا يجب تسجيل قراءة عداد الغاز قبل 27 نوفمبر 2026؟

يمثل يوم 27 نوفمبر 2026 الموعد النهائي المحدد لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي عن شهر نوفمبر، ولذلك ينبغي على أصحاب العدادات الذين لم يسجلوا القراءة حتى الآن إتمام العملية قبل انتهاء المهلة.

ويساعد تسجيل القراءة في متابعة الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي، واحتساب قيمة الفاتورة وفقًا للأرقام المسجلة على العداد، إلى جانب تسهيل متابعة المستحقات الشهرية من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة.

كما تتيح وسائل الدفع المختلفة للمشتركين سداد فاتورة الغاز الطبيعي باستخدام الطريقة المناسبة لهم، دون الاقتصار على وسيلة واحدة للتحصيل.

ومع اقتراب الموعد النهائي، يظل تسجيل قراءة عداد الغاز نوفمبر 2026 من أهم الإجراءات التي ينبغي على أصحاب العدادات الانتهاء منها قبل يوم الجمعة 27 نوفمبر، مع التأكد من صحة القراءة والبيانات المدخلة، ثم الاستعلام عن قيمة الفاتورة وسداد المستحقات من خلال إحدى وسائل الدفع التي توفرها شركة بتروتريد.