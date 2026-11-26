وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلى الشباب المصري، محذرًا من خطورة السرعة الزائدة والتهور أثناء القيادة، وذلك عقب حبس قائد السيارة المتسبب في حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين وتفحم عدد كبير من المركبات.

ونشر محمد رمضان رسالته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «رسالتي لكل شاب مصري.. الطريق مش للتهور.. قبل ما تجري بعربيتك وتكسر السرعة المسموح بيها وتخالف قواعد المرور وتاخد غرز لمجرد إنك تعلي الأدرينالين عندك.. تخيل لا قدر الله إن حد من عيلتك كان من ضحايا حادث الدائري بالوراق.. السرعة والاستعراض ممكن ينهوا حياة ناس كل ذنبهم إنهم كانوا رايحين يسعوا على أكل عيشهم».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة المحملة بالمواد البترولية.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، ما تسبب في تسرب البنزين منها ونشوب الحريق الذي امتد إلى المركبات الموجودة بمحيط الحادث.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وبدأت استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث كاملة، واستكمال تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.