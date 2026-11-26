تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المقار التابعة لوزارة الداخلية السورية في مدينة الحسكة، مؤكدة رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتضامنها الكامل مع سوريا الشقيقة في مواجهة الإرهاب.

وفي وقت سابق، شهدت مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، مساء الأربعاء 25 نوفمبر، هجومًا إرهابيًا استهدف مقرًا تابعًا لقوى الأمن الداخلي بوزارة الداخلية السورية، في حي المشيرفة غربي المدينة، وأسفر عن مقتل اثنين من عناصر الأمن وإصابة خمسة آخرين.

وبحسب المعلومات التي أعلنتها السلطات السورية، نفذ الهجوم أربعة مسلحين يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، باستخدام أربع دراجات نارية، حيث فجّر أحد المهاجمين نفسه عند مدخل المقر الأمني، أعقب ذلك اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن والمهاجمين.

وأسفرت المواجهات، وفقًا للتصريحات الرسمية السورية، عن مقتل اثنين من المهاجمين، فيما فجّر اثنان آخران نفسيهما، بالتزامن مع فرض طوق أمني حول موقع الهجوم وانتشار الدوريات الأمنية في المنطقة.

وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، أن المعطيات الأولية تشير إلى وقوف خلية تابعة لتنظيم «داعش» وراء الهجوم، مشيرًا إلى بدء التحقيقات لكشف ملابساته وملاحقة العناصر المرتبطة به.