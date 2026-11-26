بعد رحلة علاجية انتهت بمأساة قبل أيام من زفافها، أسدلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الستار على مرحلة الاستئناف في قضية وفاة طبيبة أسنان شابة، حفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق، عقب خضوعها لجلسة حقن تجميلي داخل أحد مراكز التجميل الشهيرة بالتجمع الخامس، لتقضي المحكمة برفض استئناف الصيدلي المتهم وتأييد معاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات، مع غلق المركز.

بدأت تفاصيل الواقعة في 10 مايو 2023، عندما توجهت المجني عليها، وتبلغ من العمر 26 عامًا وتعمل طبيبة أسنان، إلى مركز تجميل شهير بمنطقة التجمع الخامس، لإجراء جلسة حقن تجميلي، استعدادًا لحفل زفافها الذي كان مقررًا إقامته يوم 14 يوليو من العام نفسه.

وتولى إجراء عملية الحقن المتهم، وهو زوج مالكة المركز وشريكها، وخلال الجلسة تعرضت الطبيبة الشابة لحالة إغماء، قبل أن تستعيد وعيها وتغادر المكان.

لكن معاناتها لم تنتهِ عند مغادرة المركز، إذ شعرت بدوار شديد وعدم القدرة على المشي، وتواصلت مع خطيبها لإبلاغه بحالتها الصحية، وقبل وصولها إلى المنزل تعرضت لحالة إغماء جديدة، ليتم نقلها إلى مستشفى كوبري القبة العسكري في محاولة لإنقاذ حياتها.

ورغم محاولات إسعافها، فارقت العروس الحياة يوم 12 مايو 2023، بعد إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي، وفقًا لما ورد في تفاصيل التحقيقات.

بلاغ الأم يكشف كواليس الواقعة

عقب وفاة ابنتها، تقدمت والدة المجني عليها ببلاغ إلى النيابة العامة، مطالبة بكشف ملابسات الوفاة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وباشرت النيابة التحقيقات، واستدعت الصيدلي الذي أجرى عملية الحقن، والذي نفى في البداية قيامه بإجراء الحقن للمجني عليها.

إلا أن وكيل النيابة انتقل بنفسه إلى مركز التجميل، وتحفظ على كاميرات المراقبة، واستمع إلى أقوال العاملين بالمركز، في محاولة للوصول إلى حقيقة ما جرى داخل المكان قبل وفاة الطبيبة الشابة.

وكشفت التحقيقات عن مفاجآت بشأن القائمين على مركز التجميل، إذ تبين أن مالكة المركز أخصائية علاج طبيعي وليست طبيبة تجميل، كما تبين أن زوجها وشريكها، الذي تولى إجراء الحقن للمجني عليها، حاصل على بكالوريوس الصيدلة عام 2009، وليس طبيبًا متخصصًا في مجال التجميل.

وتضمنت أوراق القضية ما انتهت إليه التحقيقات بشأن الخطأ الذي وقع أثناء عملية الحقن وعلاقته بإصابة المجني عليها بالجلطة التي أودت بحياتها.

24 سيدة وفتاة في طلبات محامي المجني عليها

وخلال نظر القضية، طالب محامي أسرة المجني عليها بتعديل القيد والوصف وإضافة ظرف سبق الإصرار، مستندًا إلى ما قال إنه ثبوت قيام المتهم بحقن 24 سيدة وفتاة باستخدام الفيلر والبوتكس، رغم عدم تخصصه في هذا المجال.

كما طالب بإضافة اتهام هتك العرض، على خلفية وقائع الكشف والحقن التي قال إنها تمت من جانب المتهم، مؤكدًا تمسكه بهذه الطلبات أمام المحكمة.

الحكم النهائي في الاستئناف

وفي تطور جديد بالقضية، قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمرو عبد القادر صبري، وسامح سعيد النفاض، وتامر عبد السلام النفراوي، برفض استئناف المتهم وتأييد حكم محكمة جنايات أول درجة.

وقضت المحكمة بمعاقبة الصيدلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وغلق مركز التجميل الكائن بالتجمع الخامس، إلى جانب نشر الحكم في صحيفتي الأهرام والجمهورية.