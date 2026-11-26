

تستضيف محافظة الإسماعيلية، غدًا الجمعة 27 نوفمبر، المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري للكرة الخماسية لعام 2027، بين فريقي الإسماعيلي والتل الكبير، والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم الخماسية، برئاسة أحمد الشبراوى.

الصالة المغطاة باستاد هيئة قناة السويس تحتضن المواجهة

ومن المقرر انطلاق المباراة التي تجمع بطل الدوري وبطل الكأس لحسم لقب السوبر، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بالصالة المغطاة باستاد هيئة قناة السويس، القاعة رقم 1، وسط حضور رياضي ورسمي من عدد من الشخصيات والقيادات الرياضية.

حضور رياضي من مصر وليبيا والكويت

ومن المنتظر حضور الدكتور محمود سعد، ممثل نادي الزمالك وعضو اللجنة الأولمبية الليبية، وعضو الاتحاد الخليجي لكرة القدم ممثل دولة الكويت، إلى جانب النائب مجدي زايد، والدكتورة بسمة هنداوي، عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور إيهاب صالح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

حفل توزيع الجوائز عقب المباراة

وعقب انتهاء المواجهة بين فريقي الإسماعيلي والتل الكبير، تقام مراسم توزيع الجوائز، وتتويج الفريق صاحب لقب السوبر المصري للكرة الخماسية 2027.