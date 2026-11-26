استقبل الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، اليوم /الخميس/، بالرباط، عضو الكونجرس الأمريكي (الجمهوري) أبراهام ج. حمادة، عضو لجان القوات المسلحة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية.

وذكر بيان لإدارة الدفاع الوطني المغربي، أنه خلال هذا اللقاء، أشاد المسؤولان بالعلاقات العريقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الملحوظ الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري.

كما استعرضا وضعية التعاون في مجال الدفاع، الذي ينظمه منذ أبريل الماضي خارطة الطريق الجديدة للفترة 2026-2036، والتي تتميز، بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية المغربية- الأمريكية للدفاع، والتبادل المكثف للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، فضلا عن التنظيم المشترك للتمرين السنوي واسع النطاق "الأسد الإفريقي"، والذي أضحى اليوم نموذجا للتعاون العسكري متعدد الجنسيات ورافعة أساسية تحفز قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة للبلدان المشاركة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مختلف مبادرات التعاون جنوب-جنوب والتكامل الإقليمي، التي تم إطلاقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، من أجل الاستقرار والسلم والازدهار المشترك للقارة الإفريقية.

من جانبه.. أشاد عضو الكونجرس الأمريكي بريادة العاهل المغربي، والتي جعلت المغرب ضمن الفاعلين الرئيسيين في خدمة الاستقرار والحوار والازدهار المشترك، في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف البيان، أن الجانبين أعربا عن طموحهما المشترك وعزمهما على مواصلة تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية مستقبلا، وتوطيد علاقات الثقة والصداقة والتعاون النموذجية التي تربط البلدين.