أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الحصول على تمويل من الصندوق ليس ضرورة لكل الدول، مؤكدًا أن الدول التي تمتلك القدرة على تدبير احتياجاتها التمويلية عبر الأسواق العالمية والمؤسسات المالية والبنوك التجارية، أو من خلال الشراكات الدولية، يمكنها تنفيذ برامجها الاقتصادية دون اللجوء إلى الاقتراض من الصندوق.

وقال معيط، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة إقتصاد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر مرت بمرحلة كانت فيها قادرة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي دون الحصول على تمويل جديد، مع تفضيل استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برامج للدعم الفني ومتابعة تنفيذ الإصلاحات.

واستعرض موقف مصر في عام 2019، عقب انتهاء البرنامج الأول مع الصندوق، مؤكدا أن الدولة أبدت استعدادها للدخول في برنامج فني يستهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتثبيت نتائجه، دون طلب تمويل إضافي، مستندة في ذلك إلى تحسن الاحتياطي النقدي واستقرار المؤشرات الاقتصادية وتعدد مصادر الحصول على التمويل.

وتابع أن اندلاع جائحة كورونا في عام 2020 فرض واقعًا اقتصاديًا مختلفًا، بعدما تعرضت قطاعات السياحة والصادرات لضغوط كبيرة، وتراجعت التدفقات من النقد الأجنبي بالتزامن مع توقف جانب كبير من الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم، الأمر الذي دفع مصر إلى إعادة تقييم موقفها والتوجه للحصول على مساندة تمويلية من صندوق النقد الدولي.

أزمات محلية

وأكد معيط أن الاستعانة بموارد الصندوق ترتبط بالظروف الاستثنائية التي قد تواجه الاقتصادات، سواء كانت ناتجة عن أزمات محلية أو صدمات خارجية، مشددًا على أن الدول الأعضاء لها الحق في الاستفادة من إمكانات المؤسسة الدولية، باعتبارها شركاء في رأس مالها.