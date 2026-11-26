في لفتة إنسانية تعكس أصالة قيم التراحم والتكافل، وتجسد معنى الوقوف إلى جانب أبناء المجتمع في أوقات المحن، أطلقت وزارة الطيران المدني مبادرة إنسانية لتقديم دعم مالي بقيمة 30 مليون جنيه لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث حريق الوراق، بمشاركة واسعة من العاملين بالوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، إلى جانب عدد من شركات الطيران الخاصة والوكالات العاملة في مصر.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من شعور إنساني صادق بالمسؤولية تجاه الأسر التي فقدت ذويها، والمصابين الذين يواجهون تداعيات الحادث، وحرصًا على أن تكون أسرة الطيران المدني حاضرة إلى جانبهم، بما تقدمه من دعم ومساندة في هذه الظروف الأليمة كما تعكس المبادرة تضافر جهود العاملين ومؤسسات القطاع وتوحدهم حول هدف إنساني مشترك، يؤكد أن قيم الانتماء والتكافل تتجسد في المواقف والمساندة الفعلية وقت الحاجة.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هذه المبادرة تأتي تعبيرًا عن مشاعر التضامن والمواساة مع أسر الضحايا والمصابين، وحرص أسرة الطيران المدني، بمختلف مؤسساتها وكياناتها، على الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من العاملين والهيئات والشركات التابعة للوزارة، إلى جانب شركات الطيران الخاصة والوكالات، تعكس روحًا حقيقية من التكاتف والتلاحم بين جميع أطراف القطاع.

وأضاف الحفني أن قيمة هذه المبادرة لا تقتصر على ما تقدمه من دعم مادي، وإنما تمتد إلى ما تحمله من رسالة إنسانية تعبر عن مشاعر المشاركة والمساندة، مؤكدًا حرص قطاع الطيران المدني على مواصلة دوره المجتمعي، والمشاركة الفاعلة في المبادرات التي تجسد قيم الرحمة والتراحم والتكافل، وترسخ روح الأسرة الواحدة بين جميع أبنائه وأبناء المجتمع المصري.