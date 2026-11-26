أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تقديم دعم مالي بقيمة إجمالية تبلغ 43 مليون جنيه مصري، لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وكشف تركي آل الشيخ عن تخصيص 30 مليون جنيه للحكومة المصرية، لمساندة أسر ضحايا الحادث، إلى جانب إعلانه التبرع بمبلغ 13 مليون جنيه لصالح المصابين البالغ عددهم 26 مصابًا، متمنيًا قبول هذه المساهمة لتقديم الدعم لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «بجانب الـ30 مليون، أتمنى قبول 13 مليون للمصابين الـ26».

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق رغبته في تقديم مبلغ 30 مليون جنيه مصري للحكومة المصرية، لمساندة أسر ضحايا الحادث الأليم.

وكتب عبر حسابه: «أتمنى قبول مبلغ 30 مليون جنيه مصري يقدم للحكومة تصرف لمساندة أسر شهداء حادث الوراق رحمهم الله.. حفظ الله المملكة ومصر وكل بلاد العرب أجمعين آمين».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

التحقيقات تكشف تفاصيل حادث الوراق

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة المواد البترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها، ما تسبب في نشوب الحريق وامتداد النيران إلى المركبات المحيطة.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وواصلت استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.