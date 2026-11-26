أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي عدة مُبادرات من جانب ممثلي مجتمع الأعمال في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الإطار بادر كلٌّ من السير محمد لطفي منصور، والنائب أحمد أبو هشيمة، بتقديم كلٍّ منهما 10 ملايين جنيه، كما بادرت الدكتورة نوال الدجوي بتقديم مساهمة قدرها 5 ملايين جنيه لأسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا الحادث المؤلم.

وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره لهذه المبادرة الكريمة لمساندة أسر ضحايا ومصابي الحادث، موجها الشكر لعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الذين تواصلوا، وأكدوا أنهم سيقومون بالتبرع لمساندة اهالينا في مصابهم، ومشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن رقم الحساب المخصص للتبرعات بهذا الشأن، وكذا إجراءات الصرف التي سيتم إعلانها للرأي العام .