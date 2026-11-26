أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن "حزنها العميق" عند سماعها نبأ "الوفيات المأساوية" لمواطنين إيطاليين في هجوم إيراني على الكويت.

وكتبت ميلوني على موقع X: "بالنيابة عني وعن الحكومة، أعرب عن أعمق حزني وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا. أشاطر جميع المتضررين من الهجوم وأسرهم الحزن".

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن المواطنين الإيطاليين كانوا موظفين في شركة تصنيع الأسلحة الألمانية راينميتال.

وقُتل فنيان إيطاليان يعملان لدى شركة راينميتال الألمانية لتصنيع المعدات الدفاعية في هجوم بطائرة مسيرة إيرانية في الكويت، مما يزيد من المخاوف الأمنية المتزايدة في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الكويتية وقوع الوفيات اليوم الخميس بعد أن أفادت في البداية بإصابة أربعة أشخاص جراء سقوط شظايا صاروخية في منشأة وصفت بأنها موقع حيوي.

وصرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بأن طائرات مسيرة إيرانية الصنع استهدفت منشآت عسكرية كويتية، من بينها محطة رصد للدفاع الجوي كان يعمل بها الفنيان.

وقال تاجاني إن الحكومة الإيطالية تتابع التطورات من خلال سفارتها في الكويت والجهات الحكومية المعنية.

وأعلن الجيش الكويتي أنه رصد واعترض عدة طائرات مسيرة معادية في مجاله الجوي. وأسفر الحادث عن أضرار مادية وإصابة مواطن كويتي وآخر باكستاني، وفقاً للبيان العسكري الأولي.