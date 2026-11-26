«رحت كل المستشفيات ومحدش عارف يدلني على حاجة».. بهذه الكلمات عبّر شكري عن معاناته في البحث عن والده محمد شوقي رجب أحمد داود، الذي انقطعت أخباره منذ مساء أمس الأربعاء، بالتزامن مع حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

ولا تزال الأسرة تعيش حالة من القلق والترقب، في ظل عدم التوصل إلى أي معلومة مؤكدة بشأن مكان وجود الأب، بعد محاولات للبحث عنه في عدد من المستشفيات، دون الوصول إلى نتيجة حتى الآن.

آخر اتصال قبل الحادث بساعات

وقال شكري، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن آخر تواصل مع والده كان في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء، موضحًا أن والده كان في مقر عمله، وتحدث معه قبل أن يتحرك من العمل.

وأضاف أن الاتصال الأخير لم يحمل أي إشارات إلى ما قد يحدث بعد ذلك، قبل أن تنقطع أخباره بالتزامن مع الحادث الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق، لتبدأ الأسرة رحلة البحث عنه.

جولة على المستشفيات دون نتيجة

وأوضح نجل المفقود أنه توجه إلى عدد من المستشفيات في محاولة للوصول إلى والده أو معرفة ما إذا كان من بين المصابين أو الضحايا، لكنه لم يتمكن حتى الآن من الحصول على معلومة واضحة بشأنه.

وأشار إلى أن محاولاته للاستفسار لم تسفر عن نتيجة، إذ لم يتمكن من معرفة ما إذا كان والده موجودًا في أي من المستشفيات التي توجه إليها، مؤكدًا أن هاتف والده لا يزال مغلقًا منذ اختفائه.

أوصاف والد المفقود.. موظف بهيئة النظافة والتجميل

وكشف شكري أن والده يُدعى محمد شوقي رجب أحمد داود، ويعمل موظفًا بهيئة النظافة والتجميل، كما يعمل مديرًا إداريًا بأحد الأندية، ولديه اهتمام بكرة القدم والتعليق الرياضي.

وأضاف أن والده كان يرتدي وقت اختفائه ملابس رياضية «ترينج» خاصة بالنادي، وهي من التفاصيل التي قد تساعد في التعرف عليه.

تفاصيل حادث حريق دائري الوراق

وكان الطريق الدائري بمنطقة الوراق قد شهد مساء الأربعاء 25 نوفمبر حريقًا هائلًا إثر اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية، وامتداد النيران إلى عدد من السيارات المحيطة بها، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن الحصيلة النهائية للحادث بلغت 31 حالة وفاة و26 مصابًا، مع مشاركة 39 سيارة إسعاف في نقل المصابين وتقديم الخدمات الإسعافية، فيما جرى توزيع المصابين على عدد من المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ومع استمرار عمليات التعرف على الضحايا ومتابعة حالات المصابين، تترقب أسرة محمد شوقي رجب أحمد داود الوصول إلى معلومة تطمئنها على مصيره، بعدما مرّت ساعات طويلة دون معرفة مكانه، وسط مناشدات للمساعدة في الوصول إليه.