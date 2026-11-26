شهدت الساعات الماضية موجة واسعة من التضامن مع أسر ضحايا ومصابي حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بعدما أعلنت مؤسسات مصرفية ورجال أعمال وشخصيات عامة عن مساهمات مالية لتقديم الدعم للمتضررين من الحادث، الذي أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين.

وبلغ إجمالي المساهمات المالية المعلنة التي أمكن حصرها نحو 158.2 مليون جنيه، توزعت بين دعم من القطاع المصرفي وتبرعات من رجال أعمال، إلى جانب مساهمات فردية من شخصيات عامة، وذلك بخلاف المساعدات التي أعلنت عنها بعض الأحزاب لأسر المتوفين والمصابين.

تركي آل الشيخ يرفع مساهمته إلى 43 مليون جنيه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تقديم 30 مليون جنيه لدعم أسر ضحايا الحادث، قبل أن يعلن تخصيص 13 مليون جنيه إضافية لمساندة المصابين الـ26.

وبذلك تصل قيمة مساهمته الإجمالية إلى 43 مليون جنيه، بواقع 30 مليونًا لأسر المتوفين و13 مليونًا للمصابين، في إطار جهود دعم المتضررين من الحادث.

60 مليون جنيه من القطاع المصرفي

وفي تحرك لدعم أسر الضحايا والمصابين، أعلن القطاع المصرفي تقديم دعم مبدئي بقيمة 60 مليون جنيه، من خلال التنسيق بين البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر والبنوك العاملة في السوق المحلية.

ويأتي هذا الدعم في إطار توجيهات الدولة بتقديم المساندة اللازمة للمتضررين، وتوفير أوجه الرعاية لأسر المتوفين والمصابين.

55 مليون جنيه من رجال الأعمال

كما أعلن مجلس الوزراء تلقي مساهمات مالية بقيمة 30 مليون جنيه من ثلاثة رجال أعمال، بواقع 10 ملايين جنيه من كل من هشام طلعت مصطفى، وأحمد عز، وياسين منصور.

وتضمنت المساهمات أيضًا 25 مليون جنيه من ثلاثة أعضاء بمجتمع الأعمال، بواقع 10 ملايين جنيه من محمد لطفي منصور، و10 ملايين جنيه من النائب أحمد أبو هشيمة، و5 ملايين جنيه من الدكتورة نوال الدجوي.

وبذلك تصل قيمة التبرعات المعلنة من رجال الأعمال الستة إلى 55 مليون جنيه، لدعم المتضررين من الحادث.

ياسر جلال يتبرع بـ200 ألف جنيه

وامتدت المساهمات إلى الشخصيات العامة، حيث أعلن الفنان ياسر جلال التبرع بمبلغ 200 ألف جنيه لأحد المواطنين المتضررين من الحريق، بعدما تعرضت سيارته للاحتراق بالكامل نتيجة الحادث، في محاولة لمساعدته على تجاوز الخسائر التي لحقت به.

مساعدات إضافية من الأحزاب لأسر الضحايا والمصابين

وعلى صعيد المبادرات الحزبية، أعلن حزب الجبهة الوطنية تقديم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، فيما أعلن حزب حماة الوطن تقديم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و50 ألف جنيه لكل مصاب.

وباحتساب هذه المساعدات وفقًا للأعداد المعلنة للضحايا والمصابين، تصل القيمة التقديرية لمساهمات الحزبين إلى نحو 7.5 مليون جنيه، بواقع 3.1 مليون جنيه من حزب الجبهة الوطنية، و4.4 مليون جنيه من حزب حماة الوطن.

إجمالي المساهمات المعلنة

وبجمع المساهمات المالية المحددة التي أمكن حصرها، تصل القيمة الإجمالية إلى نحو 158.2 مليون جنيه، موزعة بواقع 60 مليون جنيه من القطاع المصرفي، و55 مليونًا من رجال الأعمال، و43 مليونًا من تركي آل الشيخ، و200 ألف جنيه من الفنان ياسر جلال.

ولا تشمل هذه الحصيلة المساعدات الحزبية المحسوبة وفقًا لأعداد المتوفين والمصابين، كما أنها تمثل قيمة المساهمات المعلنة، ولا تعني بالضرورة أن جميع المبالغ صُرفت بالفعل للمستحقين.

وتعكس هذه التحركات حالة من التضامن المجتمعي مع أسر الضحايا والمصابين، وتكاتف مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي ومجتمع الأعمال والشخصيات العامة لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من الحادث.