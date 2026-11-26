أفادت قناة «إكسترا نيوز» بأن البنك المركزي المصري وجّه اتحاد بنوك مصر للتنسيق مع البنوك العاملة في السوق المحلية، لتقديم دعم مبدئي بقيمة 60 مليون جنيه، لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر المتوفين في الحادث.

من جانبه، أعرب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا والمصابين، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك والقطاع المصرفي بتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، بالتنسيق مع أجهزة الدولة، بما يسهم في تخفيف معاناتهم.