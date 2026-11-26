شهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق حادثًا مأساويًا بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية واشتعال النيران بها، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين، وسط حالة من الحزن بين أسر الضحايا الذين يعيشون لحظات صعبة في انتظار معرفة مصير ذويهم واستكمال إجراءات التعرف على المتوفين.

وفي قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تعيش أسرة السائق الراحل حسين إبراهيم حالة من الصدمة بعد وفاته في الحادث، خاصة أن الأسرة كانت قد فقدت والده قبل نحو 47 يومًا فقط، لتتلقى بعدها بفترة قصيرة خبر وفاة نجله في حادث الوراق.

تفاصيل حياة سائق حادث الوراق

وقالت الحاجة مبروكة، عمة السائق في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن حسين كان يتمتع بسمعة طيبة بين أهالي قريته، وكان معروفًا بالالتزام وحسن التعامل، موضحة أنه عمل سائقًا لسنوات طويلة ويحمل رخصة قيادة درجة أولى، نافية ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاطيه مواد مخدرة.

وأوضحت مبروكة، أن الراحل كان متزوجًا ولديه أربعة أطفال، بينهم ولدان وبنتان، وكان يقيم في عزبة سيدي مسعود، مشيرة إلى أنه زار أسرته في قرية جنزور قبل الحادث بيومين، ثم غادر ليلًا لمواصلة عمله على السيارة التي كان يقودها.

وأضافت العمة أن الأسرة بدأت تشعر بالقلق بعدما حاول شقيق حسين التواصل معه مرات عديدة دون رد، قبل أن يتواصل مع أحد زملائه ويعرف أن الراحل كان قائد السيارة التي تعرضت للانقلاب والاشتعال أعلى الطريق الدائري، لتتحول محاولات الاطمئنان عليه إلى صدمة وفاته.

وأكدت أن رحيله ترك صدمة كبيرة لدى أسرته وأطفاله، خصوصًا مع وفاة والده قبل أسابيع قليلة، مشيرة إلى أن العائلة لا تزال تعيش حالة من الحزن منذ وقوع الحادث، وتنتظر انتهاء الإجراءات المرتبطة بالواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث دائري الوراق أن المتهم كان يستقل سيارته برفقة والده، في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وأثناء سيره تنقل بين الحارات المرورية وتجاوز عددًا من المركبات.

وقال المتهم في اعترافاته إنه اصطدم بالجانب الأيمن من مؤخرة ناقلة المواد البترولية، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأوضحت التحقيقات أن الحادث أسفر عن انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، ما أدى إلى تسرب البنزين ونشوب الحريق.

وتواصل النيابة العامة استجواب المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة كافة، وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، إلى جانب فحص التلفيات وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.