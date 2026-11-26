وصلت لجنة فنية إلى موقع حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، لتفقد كوبري تحيا مصر الواقع أعلى موقع الحادث، وفحص حالته الإنشائية، والوقوف على حجم الأضرار التي ربما لحقت به جراء الحريق.

وأفاد مراسل قناة «إكسترا نيوز» بأن اللجنة تعمل على معاينة الكوبري وتحديد مدى تأثره بالحريق، والتأكد من سلامته من الناحية الإنشائية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

رفع حطام السيارات وإعادة الحركة المرورية

وفي سياق متصل، عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بعد الانتهاء من جانب كبير من أعمال رفع حطام السيارات المتفحمة وإزالة آثار الحادث.

وشملت أعمال الإخلاء رفع الشاحنة المحملة بالمواد البترولية والسيارات المتضررة، إلى جانب تنظيف الطريق وكنسه في الاتجاهين، مع استمرار جهود إزالة الأتربة والحواجز الخرسانية المتضررة.

كما بدأت أعمال صب حواجز خرسانية جديدة بمنتصف الطريق للفصل بين الاتجاهين، بالتزامن مع استمرار متابعة الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدسات.

وتواصل الجهات التنفيذية والأمنية متابعة موقع الحادث، بالتوازي مع متابعة الحالة الصحية للمصابين داخل المستشفيات.