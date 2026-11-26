يتقاسم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد صدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 6 أهداف مع أناستاسيوس دوفيكاس لاعب كومو ولويس سواريز لاعب سبورتنج لشبونة عقب انتهاء الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

بينما جاء دونيل مالين لاعب روما في الوصافة برصيد 5 أهداف بالتساوي مع إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، ونيكولو تريسولدي لاعب كلوب بروج.

وجاء في القائمة عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان برصيد 4 أهداف بالتساوي مع هاري كين لاعب بايرن ميونخ، وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وفابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان.

وجاء ترتيب هدافي دوري ابطال أوروبا كالتالي

في المركز الاول برصيد 6 أهداف:

كيليان مبابي (ريال مدريد)

أناستاسيوس دوفيكاس (كومو)

لويس سواريز (سبورتنج لشبونة)

وفي المركز الثاني برصيد

5 أهداف:

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

نيكولو تريسولدي (كلوب بروج)

وفي المركز الثالث برصيد

4 أهداف:

هاري كين (بايرن ميونخ)

رافينيا (برشلونة)

سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)

فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

دونيل مالين (روما)

إرميدين ديميروفيتش (شتوتجارت)

لويس سواريز (سبورتينج لشبونة)

أليكسي باتراكوف (جالاتا سراي)



وفي المركز الرابع برصيد 3 أهداف:

لامين يامال (برشلونة)

