يؤدي وضع بعض الأطعمة في الميكرويف إلى فقدان جزء من قيمتها الغذائية، أو تعرضها للانفجار نتيجة تراكم البخار بداخلها، كما أن التسخين غير المتساوي لبعض الأطعمة قد يهيئ الظروف المناسبة لنمو البكتيريا الضارة، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بالتسمم الغذائي.

ووفقا لما أورده موقع كيلافند كلينك إليك أهم الأطعمة التي لا يجب وضعها في الميكرويف

البيض بقشره

يأتي البيض الكامل، سواء كان نيئا أو مسلوقا بقشره، ضمن الأطعمة التي لا ينبغي تسخينها في الميكرويف، إذ تؤدي الحرارة إلى تبخر السوائل الموجودة بداخله بسرعة، ما ينتج عنه تراكم ضغط البخار داخل القشرة.

ونظرا لأن القشرة لا تسمح بخروج البخار المتراكم بسهولة، فقد يتعرض البيض للانفجار أثناء التسخين أو بمجرد إخراجه من الجهاز أو محاولة تقشيره، وهو ما قد يؤدي إلى تناثر أجزاء ساخنة والتسبب في حروق بالوجه واليدين.

ولذلك، إذا رغبت في إعادة تسخين البيض المسلوق، فمن الأفضل تقطيعه إلى أجزاء صغيرة أولا، بدلا من وضعه كاملا داخل الميكرويف، لتقليل خطر انفجاره نتيجة تراكم الضغط الداخلي.

الفلفل الحار

قد يؤدي وضع الفلفل الحار في الميكرويف إلى مشكلات صحية مزعجة، إذ يحتوي على مركب الكبساسين، وهو المادة المسؤولة عن مذاقه الحار والشعور بالحرقة عند تناوله.

وعند تعرض الفلفل للحرارة داخل الميكرويف، يمكن أن تتطاير أبخرة تحمل هذا المركب وتنتشر داخل الجهاز، وعند فتح الباب قد يتعرض الشخص لهذه الأبخرة، ما يؤدي إلى تهيج العينين والأنف والجهاز التنفسي.

وقد يكون تأثير هذه الأبخرة شديدا، إذ يشبه في بعض الحالات التعرض لمادة مهيجة تستخدم في بخاخات الفلفل، لذلك ينصح بتجنب تسخين الفلفل الحار داخل الميكرويف، خاصة أن فتح الباب قد يؤدي إلى انتشار الأبخرة في الهواء المحيط.

اللحوم المجمدة كبيرة الحجم

لا ينصح بوضع قطع اللحوم المجمدة كبيرة الحجم، مثل الدجاج الكامل، داخل الميكرويف بهدف تسويتها مباشرة، لأن الحرارة قد لا تتوزع بشكل متساو على جميع أجزاء الطعام.

ففي هذه الحالة، قد تبدأ الأجزاء الخارجية في الذوبان أو الطهي، بينما يظل الجزء الداخلي متجمدا أو باردا، وهو ما يؤدي إلى اختلاف درجات الحرارة داخل القطعة الواحدة.

وتكمن الخطورة في أن بعض المناطق قد تصل إلى درجات حرارة تسمح بنمو البكتيريا الضارة، دون أن تصل الأجزاء الداخلية إلى درجة الحرارة اللازمة للقضاء عليها، الأمر الذي يزيد من احتمالات الإصابة بالتسمم الغذائي.

ولذلك، ينبغي التعامل مع اللحوم المجمدة بطريقة آمنة قبل طهيها، مع التأكد من وصول جميع أجزائها إلى درجة الحرارة الداخلية المناسبة لضمان سلامتها.

الخضروات الورقية

تحتوي بعض الخضروات الورقية، مثل السبانخ واللفت، وكذلك بعض الخضروات الجذرية مثل البطاطس والبنجر، على نسب طبيعية من مركبات النترات.

وتثير عملية تسخين هذه الأطعمة وإعادة تسخينها بصورة متكررة بعض المخاوف المتعلقة بالتغيرات الكيميائية التي قد تحدث فيها بفعل الحرارة، إذ يمكن أن تتحول النترات في ظروف معينة إلى مركبات أخرى، من بينها مركبات النيتروزامين، التي يرتبط بعضها بمخاطر صحية محتملة على المدى الطويل.

ولذلك، من الأفضل تجنب إعادة تسخين الخضروات بصورة متكررة، والحرص على حفظ الطعام المطهو بطريقة صحيحة، وعدم تركه لفترات طويلة في درجة حرارة الغرفة قبل تناوله مرة أخرى.

الفواكه مثل العنب

رغم أن تسخين الفواكه في الميكرويف ليس من الممارسات الشائعة، فإن البعض قد يلجأ إليه لتليينها أو استخدامها في إعداد بعض الوصفات، لكن بعض أنواع الفاكهة قد تتفاعل بشكل غير متوقع عند تعرضها للحرارة داخل الجهاز.

ويعد العنب من أبرز الأمثلة على ذلك، إذ إن وضعه داخل الميكرويف قد يؤدي إلى تولد شرارات كهربائية وتكون حالة من البلازما، نتيجة تفاعل الموجات مع الثمار في ظروف معينة، وهو ما قد يتسبب في إتلاف الجهاز أو إحداث أضرار داخله.

كما أن تسخين بعض الفواكه التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السوائل داخل قشرتها قد يؤدي إلى تراكم البخار والضغط، ما يزيد من احتمالات تشققها أو انفجارها أثناء التسخين.

الصلصات الحمراء المكشوفة

تعد الصلصات الحمراء، وخاصة صلصة الطماطم، من الأطعمة التي قد تسبب فوضى كبيرة داخل الميكرويف إذا جرى تسخينها دون تغطية مناسبة.

ويرجع ذلك إلى قوامها الكثيف ولزوجتها، إذ قد تمنع هذه الطبيعة فقاعات البخار المتكونة أثناء التسخين من الصعود إلى السطح والخروج بسهولة، ما يؤدي إلى تراكم الحرارة والضغط داخل الصلصة.

ومع استمرار التسخين، قد تنفجر فقاعات البخار بشكل مفاجئ، فتتناثر الصلصة الساخنة على جدران الجهاز وسقفه، وهو ما يجعل تنظيفه أمرا صعبا، فضلا عن احتمالات التعرض للحروق عند إخراج الطعام.

ولذلك، يفضل تغطية الأوعية التي تحتوي على الصلصات أثناء تسخينها باستخدام غطاء مخصص للميكرويف، مع ترك منفذ يسمح بخروج البخار، وتقليب الصلصة على فترات لضمان توزيع الحرارة بصورة متساوية.