تمكنت مباحث الدقهلية، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية المتخصصة في بيع وترويج المخدرات، في قري شمال الدقهلية، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا د، يفيد بورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالمديرية، من ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، برصد عدد من العناصر تخصصوا في مزاولة نشاط إجرامي محظور للإتجار في المواد المخدرة، متخذين من قرى المركز مكانا لمزاولة نشاطهم والترويج على عملائهم.

وتم تشكيل قوة امنية، من مكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، بقيادة الرائد محمد عيسى، رئيس مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، والرائد محمد غزالة رئيس مباحث مركز شرطة منية النصر، ومعاونيه النقيب يوسف هاني، والنقيب أحمد عياد، حيث أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 عناصر وهم:

على، م، ط، وأسعد، ص، من تم ضبطهما في قرية النزل، حيث عثرت القوات بحوزتهما على كميات كبيرة من مخدر الهيدرو، كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، سلاح ناري ، طلقات نارية، 2 هاتف محمول.

اشرف، إ، م،، شهرته الهنداوي، حيث تم ضبطه في قرية النزل، وضبط بحوزته كمية كبيرة من الهيروين، سلاح ناري، طلقات، مبلغ مالي، هاتف محمول دراجة نارية.

وأيمن،ع، أ، شهرته النبوي، سامية، ، أ، م، حيث تم ضبطهما في قرية منشأة الجمال، وضبط بحوزتهما، كمية كبيرة من الهيروين، سلاح ناري، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

تم ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.