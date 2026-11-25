نعى حزب مصر العربي الاشتراكي، برئاسة إبراهيم الديب، ضحايا حادث الحريق المأساوي الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مخلفًا حالة من الحزن والأسى بين المواطنين.

وأكد الحزب، في بيان له، أن هذا الحادث الأليم يمثل فاجعة إنسانية موجعة، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا وذويهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان.

كما أعرب الحزب عن تمنياته القلبية بالشفاء العاجل لجميع المصابين، داعيًا الله أن يمنّ عليهم بالشفاء والسلامة، وأن يحفظهم من كل مكروه.

وثمّن الحزب جهود رجال الحماية المدنية والإسعاف وكافة الأجهزة المعنية المشاركة في التعامل مع الحادث، مشيدًا بما يبذلونه من جهود متواصلة لإنقاذ المصابين واحتواء تداعيات الحريق، ومتمنيًا لهم التوفيق والسلامة أثناء أداء واجبهم الوطني والإنساني.

واختتم الحزب بيانه بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها من الحوادث والكوارث، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والسلامة، وأن يجنب أبناءه كل سوء ومكروه.