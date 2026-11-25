قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إنّ الحصيلة النهائية لحادث الطريق الدائري بلغت حتى الآن 31 حالة وفاة و21 مصاباً، مقدماً خالص التعازي إلى الشعب المصري وأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المصابين جرى تحويلهم إلى عدد من المستشفيات، تشمل بولاق الدكرور والشيخ زايد النهيان والشيخ زايد التخصصي والوراق المركزي وشبرا العام وإمبابة العام.

وأوضح أنّ وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار يقوم، بالتزامن مع المداخلة، بجولة لزيارة المصابين في المستشفيات، ومتابعة تقديم الخدمات الصحية لهم بشكل مباشر وميداني.

وأشار إلى أنّ الإصابات تتضمن حالات حروق تتراوح درجاتها بين الشديدة والمتوسطة، وأنّ الفرق الطبية تعمل حالياً على تقييم الحالات بصورة أكثر دقة لتحديد طبيعة التدخلات الطبية التي تحتاج إليها.

وأكد أنّه من المبكر الحكم بشكل دقيق على الوضع الصحي للمصابين، موضحاً أنّ الفرق الطبية تقيّم حالتهم ومدى احتياجهم إلى تدخلات جراحية أو غيرها من الإجراءات العلاجية.

وأضاف أنّ المستشفيات التي نُقل إليها المصابون مؤهلة للتعامل مع حالات الحروق، وهو ما دفع إلى توزيعهم على أكثر من مستشفى، لافتاً إلى أنّ الفرق الطبية مؤهلة ومتخصصة، وهناك تنسيق كامل مع المراكز المتخصصة في علاج الحروق، وفي حال استدعت حالة أي مصاب نقله إلى أحد هذه المراكز، فسيتم ذلك بشكل فوري.

وشدد على عدم وجود أي مشكلة في توافر أكياس الدم أو المستلزمات الطبية أو الأدوية، مؤكداً أنّ جميعها متاحة، كما أوضح أنّ الوزارة لا تحتاج في الوقت الحالي إلى حملات أو دعوات للتبرع بالدم.

وفيما يتعلق بإجراءات تسليم جثامين الضحايا، قال إنّ الجثامين موجودة في عدد من المستشفيات، من بينها بولاق الدكرور وإمبابة والوراق والعجوزة التخصصي وشبرامنت المركزي، موضحاً أنّه بمجرد التعرف على هوية الضحايا، تتولى الجهات المختصة، سواء وزارة الداخلية أو النيابة العامة، التواصل مع ذويهم.

تقديم الرعاية الصحية

وأشار إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بالنزول الميداني والمتابعة اللحظية للحادث، إلى جانب توجيهات رئيس مجلس الوزراء للحكومة، لافتاً إلى أنّ تحرك وزير الصحة ومتابعته المباشرة ميدانياً يستهدفان التأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.