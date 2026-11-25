قال أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنّ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت فور وقوع حادث الطريق الدائري وإبلاغ الوزارة به، فرق الحماية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، ممثلة في فريق الإغاثة، بالتوجه مباشرة إلى موقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هناك تنسيقاً كاملاً بين الفرق التي انتقلت إلى موقع الحادث ووزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية وأجهزة الحماية المدنية ووزارة الداخلية، موضحاً أن فرق الوزارة والهلال الأحمر قدمت الدعم النفسي واللوجستي والمساعدات الإغاثية اللازمة للتعامل مع تداعيات الواقعة.

وأشار إلى أن الفرق توجهت أيضاً إلى المستشفيات الثلاثة التي استقبلت المصابين الذين جرى نقلهم بسيارات الإسعاف، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، وتوفير الدعم النفسي للأهالي والمصابين وأسرهم الموجودين في المستشفيات، بهدف التخفيف من آثار الحادث ومراجعة جميع التدخلات المطلوبة للتعامل مع مثل هذه الوقائع.

وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تنسق في مثل هذه الحوادث مع مؤسسات العمل الأهلي، وفي مقدمتها الهلال الأحمر المصري، الذي يمتلك خبرة طويلة من خلال فرق المتطوعين في تقديم الإسعافات الأولية، سواء لحالات الاختناق أو الإصابات الناتجة عن الحوادث، لافتاً إلى أن وجود هذه الفرق في موقع الحادث يساعد على العمل جنباً إلى جنب مع ممثلي وزارة الصحة للتخفيف من تداعيات الواقعة.

وأكد أهمية الدعم النفسي في مثل هذه الحوادث، إلى جانب تقديم المساعدات العاجلة التي تحتاج إليها أسر الضحايا والأهالي الموجودون في موقع الحادث والمصابون، مشيراً إلى التنسيق لتوفير سيارات لنقل جثامين المتوفين من خلال الجمعيات الأهلية، فور صدور تصاريح الدفن.

وأضاف أن إجراءات نقل الجثامين وإنهاء ترتيبات الدفن تتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان ووزارة الداخلية والنيابة العامة، لضمان استكمال الإجراءات اللازمة لكل حالة.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية بذلت جهوداً كبيرة لفتح الطرق وتيسير حركة المرور أمام سيارات الإسعاف والسيارات المخصصة لنقل المصابين، موضحاً أن تنظيم الحركة المرورية يسهم بصورة كبيرة في سرعة نقل الحالات المصابة إلى أقرب المستشفيات وتلقي العلاج اللازم.

مستشفى الوراق ومستشفى إمبابة العام

وأشار إلى أن فرق الهلال الأحمر وفرق الحماية الاجتماعية توجهت إلى المستشفيات الثلاثة التي استقبلت المصابين، وهي مستشفى الشيخ زايد ومستشفى الوراق ومستشفى إمبابة العام، موضحاً أن مستشفى إمبابة العام استقبل العدد الأكبر من الحالات، وأن الفرق تحركت فور وقوع الحادث لتقديم الدعم للأسر والمساعدة في توفير التدخلات الإغاثية والدعم النفسي للحالات التي تحتاج إليها.