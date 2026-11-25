قال أيمن عبد الموجود، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنّ عدد الوفيات جراء الحادث ارتفع إلى 30 حالة، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة المصرية حتى الآن.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المصابين جرى توزيعهم على 3 مستشفيات، هي مستشفى إمبابة العام ومستشفى الوراق ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية ووزارة الصحة لمتابعة التطورات المتعلقة بالحادث.

التواجد بين المواطنين للسيطرة على أي آثار سلبية

وأوضح أنّ الوزارة تتابع أيضاً أوضاع الأهالي الموجودين في المنطقة المحيطة بموقع الحادث، نظراً إلى ما تشهده مثل هذه الوقائع من تكدس وتجمعات، مؤكداً أهمية التوعية والتواجد بين المواطنين للسيطرة على أي آثار سلبية قد تنتج عن هذه التجمعات.